一句「Takeoff runway？07R confirmed」，下刪數十英文單詞，當值機師在每程航機上都要重複對答一遍，旨在確保身後數百名乘客福祉。但自天上被迫降落地面，兩名本地前港龍機長依然毋忘初衷，將8,000小時的飛行經驗，化成串串代碼灌進1:1自製駕駛艙。航天15年的胡智恒（Geoffrey）和劉哲（Chit）希望藉着獨一無二的A321neo空中巴士飛行模擬器，讓港龍機師保留實力再戰，亦傳授知識予下一代，帶更多人衝上雲霄。

記者 鄧溢禧

走進A321駕駛艙，昏暗的環境從屏幕中的「窗外」吸進光線，每顆按鈕各自亮燈，以原本大小、排序出現於平板電腦上。加上操控桿、腳踏和訂製支架等，組成一套1:1飛行模擬器，於工廈內隨時候命。

擁15年年資的本地機長胡智恒（Geoffrey）和劉哲（Chit），昔日都忙於天空上接載乘客，帶人飛越國境。惟自去年初全球爆發武漢肺炎，航空業界折翼，兩人坐多飛少，技癢時則忽發奇想，將駕駛艙搬出飛機外，好讓一眾待飛的機師過手癮，立馬帶上拉尺在真實駕駛艙中，量度按鈕、儀表版等各項大小，並以相片記錄燈號顏色、符號和文字字樣，務求可完整還原整個駕駛艙的模樣。

兩人不但擁有深厚的飛行知識與經驗，還各有所長。胡智恒指，劉哲曾任職設計工作，懂得以電腦軟件重新畫出整個機艙以至每一顆按鈕，複製出真實比例的駕駛艙。胡指自己精於程式設計，故能撰寫獨家程式，將所有按鈕串連起來，配合地圖軟件，模擬出真實飛行體驗。他又形容，坊間設計或由遊戲設計專才開發，更富娛樂性，但論真實，相信無法媲美兩人各8,000小時的飛行經驗與叠叠筆記。

一年之後，飛行模擬器出世，剛好亦遇上公司港龍倒閉。劉哲苦笑言，當時感「會㗎咩？原來一間公司可以一夜間冇咗，反應係會慢慢滲出嚟」。他稱並非為失業而傷心，而是為一家有35年歷史的航空公司感難過。劉續形容，機長在航班之中是名「通才」，有良好溝通能力又有處理危機的應變力，但下機以後，回首卻見過去光陰都花在航班之中，他聞不少失業同事均欠技能來轉行，變相要由低職位做起，待遇差天共地。

劉又指航空公司僱用機師時，多數要求一年內有飛行經驗，過後則需重新培訓。不過，疫情煞停航班，年內仍難見大量復飛，他指，變相要資深機師爭分奪秒重新受聘，否則重飛機會渺茫。他指模擬器為港龍機師提供練習場，待業期間可鍛煉實力，備戰半年一度的民航處續牌試，等復業時再戰天空。

兩人又不諱直認是「飛機膠（愛好者）」，相信與不少小孩一樣，自小渴望坐進駕駛艙中起飛，故升任機長後紛紛為航空教育出力，培養下一代興趣。即使現時離開舊職位，兩人指，始終期望為下一代人實現兒時夢想，故他們選用平板電腦取代實體按鈕，以數萬元的設備取代近億元的飛機生產商版本，承認有減手感，但就做到「蔗渣價錢食出燒鵝味道」，以每節700元起的大眾化價錢，帶更多「飛機膠」飛上天際。他們期望可將模擬器帶進校園，向學生提供STEM培訓，吸引航空業生力軍。

【Aerospace空中巴士A321neo模擬器】

地址：荔枝角青山道485號九龍廣場2012室

收費：

700元 （20分鐘飛行）

1,300元（40分鐘飛行）

1,900元（60分鐘飛行）

500元（港龍機師優惠價）

*每節另包含不佔飛行時間的機長簡報時段；建議11歲以上人士參與

查詢：5688 6904或 「Aerospace Training Solutions」fb專頁

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