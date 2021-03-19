【拒捕案】

【本報訊】前年6.12在金鐘腹部中彈的退休漢「老吳」吳應武，被指去年1月19日在旺角坐在路上不願離開，被警員以非法集結罪名拘捕，警方其他指他放軟全身，起訴他拒捕。案件昨續審，辯方陳詞時直指警員非法拘捕被告，質疑一人如何構成非法集結，警員更使用不必要的武力用手銬反鎖他，因此被告的任何抗拒屬合法，控方證據非常薄弱，要求法庭裁定被告表證不成立。裁判官需時考慮，押後至4月15日裁決案件是否表證成立。

警員22266梁國華（譯音）昨在盤問下稱，第一眼見到被告吳應武（59歲）時吳坐在地下。辯方指，他的記事冊及首份證人供詞均指被告「踎」在地下、「坐」是第三份口供的講法。梁否認是有人提醒他叫他改成「坐」，解釋「可能事隔一段時間記憶模糊咗」。

質疑非法拘捕

梁又稱，因發出警告後見被告「冇反應、又唔睬人」，故自行決定拘捕，沒施警誡、亦沒徵詢上司意見。

辯方指出，法例上構成非法集結罪的條件，須三個人結集並破壞社會安寧，但當時只得兩人坐在地上，警告後更只餘被告一人，梁根本無足夠理據拘捕被告。梁稱，因上司曾發出非法集結的警告，有理由相信被告涉及其中，「所以拘捕咗佢先。」

辯方播片，鏡頭拍下警員用盾壓住趴在地上的被告，有警員踢被告一下，片段傳來慘叫；其後有警員㩒着被告雙腳，並一度跪在被告大腿位置，當時已「頭貼地」的被告被多名警員秤起、跪在地上後，雙眼閉目。辯方指：「我估你唔會反對我咁形容呢個畫面，被告表情痛楚。」梁不反對，亦同意不知被告是否因身體不適而逗留現場。

辯方陳詞指，梁非法拘捕被告，本案無證據證明被告有意圖抗拒警員，控方第一證人從沒以拒捕拘捕被告，「到今日都冇咁講過，都仲係講拉佢非法集結」，認為不應再浪費法庭時間開啟辯方案情，要求裁定被告毋須答辯。

案件編號：WKCC2375/20