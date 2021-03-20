47名民主派涉初選案被控違反《國安法》，36人被關柙不能保釋，包括南區區議員袁嘉蔚和屯門區議員張可森。袁嘉蔚還柙前有份參與的YouTube頻道「番號ABC」日前出片，顯示其拍檔前香港眾志黃莉莉和何嘉柔正為袁整理家居，以變賣部份家品幫補開支。張可森則寄家書予懷孕妻子，向未出世的兒子發出《缺席通知》。

袁嘉蔚當選後一直與友人經營「番號ABC」，討論兩性問題，主張女性性自主，打破社會禁忌。袁被關柙後，頻道以「三缺一」的形式出片，日前推出的新片中，黃莉莉和何嘉柔正為袁整理家居，預備退租。黃莉莉在片中提及，預料袁未來需面對收監及DQ的雙重風險，生活將成問題，而目前羅湖懲教所每日的私飯索價400元，一個月要1.2萬元，足足是一個打工仔一個月薪金，也是龐大的開支。

她們決定將袁的住處停租，減少支出，同時將她家中的物品，包括電器、碗碟和遊戲等變賣，以幫補她未來的生活。

至於本周初被高等法院撤銷保釋的張可森，則向懷孕妻子及未出世兒子發出家書，本身是填詞人的他以《缺席通知》為題，寫下「抱歉以這種方式/通知/你關於我的缺席/也抱歉過早讓你知道/世界竟存在無可奈何的不可抗」

袁嘉蔚「番號ABC」Patreon： https://www.patreon.com/faanhouABC

張可森Patreon： https://www.patreon.com/posts/48853551

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