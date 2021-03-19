《9點半蘋果新聞報道》自播出以來，獲得觀眾熱烈支持，大家可繼續在《蘋果》YouTube頻道及《蘋果》果燃台收看。

面對新聞自由被打壓，《蘋果》從來無畏無懼，我們一班記者更加勇於接受不同挑戰，兩位新晉記者玲笙和盧熙林，選擇在這風雨飄搖的時間裏加入主播行列，貫徹「報真相、講人話」的宗旨，將真相呈現給大家。

玲笙是財經組的記者，她認為在這時勢做新聞更有意義：「趁𠵱家仲有機會，想嘗試為呢行同呢個地方付出。」在她印象裏，報新聞從來都是嚴肅的事，《9點半蘋果新聞報道》（《930》）的出現改變了她的看法：「我覺得《930》貼地同埋講人話嘅定位好特別，原來新聞都可以用生動嘅方式去報道。」

玲笙上月已出鏡報新聞，當時讀者都留言支持，但也有人問「玲笙」是否「藝名」，她笑着回應：「其實我身份證也是寫玲笙，因為我是尼泊爾人，這是從我的英文姓名音譯的」。

至於兩岸組記者盧熙林，有感過去一年經歷了反送中及武漢肺炎事件，港人對記者多了很多不同看法，自己則希望透過主播這崗位，令港人更加理解他們的工作：「希望可以呈現多一個同大台唔同嘅角度同聲音，畀大家更全面咁睇到社會而家嘅情況。」

《9點半蘋果新聞報道》每晚9點半準時於《蘋果動新聞》YouTube Channel及《果燃台》同步直播。若觀眾在YouTube Channel觀看，只要按購買Super Sticker或超級即時通訊，便可以行動支持我們！新聞有價，報真相需要勇氣，更需要你。

服裝：《文禮》Menclave homme

直播網址：《蘋果》YouTube頻道

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