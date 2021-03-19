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【本報訊】47名民主派人士參與初選被控串謀顛覆國家政權罪，經月初的馬拉松式聆訊後，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德僅批准15人保釋。被拒保釋的其中六人，昨分別向高等法院、及回到蘇官席前再申請保釋。當中向高院法官杜麗冰申請保釋的徐子見，最終無功而回。回到蘇官席前的五被告，則全數撤回保釋覆核申請，聆訊僅歷時五分鐘。縱使過程短暫，排隊聲援的市民仍覺值得，稱很高興在艱難形勢下能在庭上聽到被告們的聲音。

高院方面，律政司昨沒派出一直處理本案的副刑事檢控專員楊美琪，改派同樣跟進本案的高級檢控官羅天瑋應訊。

案件早前提堂時一直留醫的徐子見，昨出庭時精神不俗，向庭內親友揮手打招呼。他被拒保釋後，向親友和旁聽者說「加油呀各位」，握拳輕拍胸口致意。徐的高齡雙親昨到庭旁聽，離開時難掩神傷，親友拍肩安慰。

何舉V送飛吻 王百羽豎拇指

裁判法院方面，律政司改派高級檢控官李庭偉代表應訊。庭上所見，各被告精神不俗，林卓廷手持一本書，向親友頻頻點頭；何桂藍向公眾席舉V字手勢；吳政亨、梁晃維及王百羽亦向親友點頭。

甫開庭，總裁判官蘇惠德便透露，上次要求保留八日保釋覆核權利的袁嘉蔚、黃子悅、吳敏兒及岑敖暉，決定放棄有關權利，故不會上庭。

出庭的五人亦表明放棄保釋覆核申請，當中何桂藍、梁晃維及王百羽更放棄八日後的保釋覆核權，吳政亨和林卓廷則保留，將於下周四再回到蘇官席前申請。步入囚室前，各人把握最後機會向親友致意，何送出飛吻，王則舉高雙手豎起拇指。

一如本案過往聆訊，昨晨7時許陸續有聲援市民在西九龍法院排隊旁聽支持。市民劉小姐表示，昨日人流較少，不用等很久便能進入內庭聽審，未料聆訊這麽快結束，但很高興能聽到被告們的聲音。她指理解各人撤回保釋申請的決定，因為「好似俾佢（法庭）玩咁，唔知用咩標準批」。

65歲「姨婆」是法院內常見的身影，她自言上周一連四天從葵涌搭早班車到庭聽審，並堅信「始終有一日我覺得我哋會贏」。被問到長途跋涉只來聽五分鐘是否值得，她說：「值！我一定要支持！如果唔嚟，我覺得自己好似出少少力都唔做！」

至今為止，本案47人中僅11人獲保釋，其餘36人須還柙至5月31日待案件再訊。當中梁國雄、岑子杰、毛孟靜及鍾錦麟日前已向高院申請保釋，案件分別排期於本月19日、29日及31日處理。

案件編號：WKCC813/21、HCCP126/21