曾因參與2014年雨傘運動被控入獄的社會學者陳健民說,坐牢期間收到熱心人來信不下一千封,每次讀信都不禁鼻酸,只要輕輕一句「我們沒有忘記你」,即使重複說了又說,依然觸動。因此,《蘋果》連日來徵集香港人寫給獄中抗爭者的書信,讓牆內手足得知,我們沒有忘記他們。

(讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com,或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部)

Miss Mo:

每年書展,你總愛在新書扉頁,用英文寫這句:「It’s not the dog in the fight, but the fight in the dog.」加埋簽名,贈予讀者,尤其是給予年輕人。

跟着,你會向他們解說,此短語(Phrase)的來源,取自美國作家馬克‧吐溫(Mark Twain)那句「It’s not the size of the dog in the fight, it’s the size of the fight in the dog.」字面意是「狗打鬥之勝負關鍵,不在於體形大小;而是取決於志氣的高低」,喻作「戰鬥時,只靠惡是徒勞的,要堅持下去,才會贏!」

每次,在現場,看到你真誠殷切的,逐句逐句向小讀者解釋時,那不是上課教書,而是鼓勵和打氣,讓失落的面容,重注希望的動力!

真的!當他們聽完你的「演說」,捧着你那寫滿雞腸的書本,眼神總特別亮麗。

你講過,這短語是你生命的精神食糧,鬥心才最重要。

對呀!一時間,處於下風,不打緊呀!劣勢下,仍能撐到底者,定必是大贏家!

有志氣的,怎會輸!

共勉之!次文化堂社長 彭志銘