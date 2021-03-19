【本報訊】退休法官胡國興胞妹胡肖霞涉嫌以權謀私，強迫旗下幼稚園員工在公務時間為其處理私事，並粗暴對待幼兒。胡肖霞否認虐兒，僅承認曾託校工「順手」代為買餸，「你都發緊夢，咩叫做用公帑做私人嘢？」

幼稚園校長胡肖霞昨日現身大角嘴大同新邨聖德肋撒幼稚園，離開時多名記者追訪。她斥責傳媒連日錯誤引述其言論，「我講乜嘢，你哋都覺係假，亂咁作，錄低都係假。斷章取義，我𠵱家冇辦法信你哋（傳媒）」。

認託校工「順手」買餸

對公器私用及虐兒等指控，她辯稱：「梗係唔係，都唔係事實嘅嘢點澄清？冚唪唥掉轉頭寫嘅。」她再三否認虐兒指控，反問「我做乜嘢要虐兒」，又說「講完都冇用」、「我話無（虐兒），你哋寫咩？」有教師投訴，胡肖霞指令校工代為買餸，她承認確有此事後卻稱：「你可以話我有又可以話冇……你都發緊夢，咩叫做用公帑做私人嘢？」她隨即又解釋：「咁我都唔係日日返呢度，咁我會搭佢（校工）順手幫我買啲……梗係我畀錢啦，唔係邊個畀錢？」

有慈雲山肖霞幼稚園的家長得知胡肖霞涉虐待幼兒後感擔心，會主動問女兒在校情況。家長吳太（化名）表示，校方未向家長交代，但相信事件源於校長與教職員的矛盾，「𠵱家好似好大牽連咁」，擔心會因此影響家長及學生，「我哋小朋友着住校服返學、孭住個書包返學，都會俾人眼望望」，甚至有人問她何時為子女轉校等。她表示從未聽過學校有虐兒情況，但若屬實，料家長難以接受。她平日有碰見胡肖霞，「咁佢對家長梗係客氣啲……但實際內裏係點梗係唔知道」。她贊同該校老師友善，目前學生返學心情未受影響。

另有菲律賓籍家長表示，就讀K3的兒子曾告訴她，胡肖霞前日突然衝入課室，當時「get angry」，老師則在課室角落哭泣（the class teacher is crying in the corner ）。

教育局表示，昨曾派員巡查涉事幼稚園進一步了解，呼籲提出指控者挺身而出，向當局聯絡或向執法部門舉報，若事件查明屬實，必定會嚴肅處理。