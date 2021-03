【本報訊】退休法官胡國興胞妹胡肖霞涉嫌以權謀私,強迫旗下幼稚園員工在公務時間為其處理私事,並粗暴對待幼兒。胡肖霞否認虐兒,僅承認曾託校工「順手」代為買餸,「你都發緊夢,咩叫做用公帑做私人嘢?」

幼稚園校長胡肖霞昨日現身大角嘴大同新邨聖德肋撒幼稚園,離開時多名記者追訪。她斥責傳媒連日錯誤引述其言論,「我講乜嘢,你哋都覺係假,亂咁作,錄低都係假。斷章取義,我𠵱家冇辦法信你哋(傳媒)」。

認託校工「順手」買餸

對公器私用及虐兒等指控,她辯稱:「梗係唔係,都唔係事實嘅嘢點澄清?冚唪唥掉轉頭寫嘅。」她再三否認虐兒指控,反問「我做乜嘢要虐兒」,又說「講完都冇用」、「我話無(虐兒),你哋寫咩?」有教師投訴,胡肖霞指令校工代為買餸,她承認確有此事後卻稱:「你可以話我有又可以話冇……你都發緊夢,咩叫做用公帑做私人嘢?」她隨即又解釋:「咁我都唔係日日返呢度,咁我會搭佢(校工)順手幫我買啲……梗係我畀錢啦,唔係邊個畀錢?」

有慈雲山肖霞幼稚園的家長得知胡肖霞涉虐待幼兒後感擔心,會主動問女兒在校情況。家長吳太(化名)表示,校方未向家長交代,但相信事件源於校長與教職員的矛盾,「𠵱家好似好大牽連咁」,擔心會因此影響家長及學生,「我哋小朋友着住校服返學、孭住個書包返學,都會俾人眼望望」,甚至有人問她何時為子女轉校等。她表示從未聽過學校有虐兒情況,但若屬實,料家長難以接受。她平日有碰見胡肖霞,「咁佢對家長梗係客氣啲……但實際內裏係點梗係唔知道」。她贊同該校老師友善,目前學生返學心情未受影響。

另有菲律賓籍家長表示,就讀K3的兒子曾告訴她,胡肖霞前日突然衝入課室,當時「get angry」,老師則在課室角落哭泣(the class teacher is crying in the corner )。

教育局表示,昨曾派員巡查涉事幼稚園進一步了解,呼籲提出指控者挺身而出,向當局聯絡或向執法部門舉報,若事件查明屬實,必定會嚴肅處理。