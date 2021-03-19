【本報訊】政府委託的私營化驗承辦商華大基因兩星期內兩度犯錯，食物及衞生局昨日公佈，在周四定期查核病毒檢測系統數據時，發現華大基因上載陰性檢測結果時出錯，導致系統未能向有關人士發送陰性檢測結果的通知短訊。

未能向檢測者發通知短訊

食衞局稱，事件涉及2月28日至3月2日期間向醫院管理局或衞生署遞交的近2,800個深喉唾液樣本。今次錯誤輸入資料為華大基因近期第二次同類型事件，食衞局稱已向華大基因發警告信，如短期內未改善，會有進一步行動。

食衞局續稱，相關樣本早於3月上旬已完成檢測，所有結果均為陰性，但有關人員於輸入日期時出現人為錯誤，令系統未能適時向相關人士發送檢測結果的通知短訊。局方已要求化驗承辦商覆核相關檢測結果，並修正登記資料。食衞局聲稱，事件並不涉及檢測的準確性或有效性，對受影響的市民造成不便，表示抱歉。

今次錯誤輸入資料為華大基因近期第二次同類型事件，本月7日，醫管局接獲華大基因通知在處理樣本瓶編號時出錯，向受檢測人士發放電話短訊載有錯誤的樣本瓶編號，令他們未能於系統下載檢測紀錄，涉及103人。

食衞局承認，情況極不理想，已發出警告信責成華大基因嚴肅跟進。華大基因回覆稱，因輸入日期格式問題，部份檢測結果未能及時由政府系統發出短信，對部份市民造成影響深表歉意。