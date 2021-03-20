連日狙擊民間人權陣線（民陣）的《大公報》，今日聲稱有讀者向國安機關舉報民陣，要求有關當局調查民陣涉嫌收受外國資金或勾結外國勢力。

《大公報》昨日以頭版指控民陣非法運作了19年，質問「點解仲未取締？」社民連黃浩銘亦隔空反問，「點解警務處會與『非法運作』的民陣商討遊行路線十多年？點解警務處會向『非法組織』發出『不反對通知書』？」

今日《大公報》則指，「讀者陳先生」昨日向國家安全機關舉報受理平台舉報民陣，要求有關部門徹查民陣涉嫌收受外國資金或勾結外國勢力，又指「陳先生」批評民陣「假借所謂『五大訴求』口號，實際上想分裂國家，顛覆國家政權，以及叛國，加上民陣對市民的心靈構成無可挽回的傷害，所以一定要舉報」。

舉報平台主要受理違《刑法》、《反間諜法》等行為

從《大公報》刊出「陳先生」的舉報截圖，「陳先生」是向內地的國安機關舉報受理平台舉報民陣。按該平台舉報指南的受理範圍所示，平台主要受理關於涉嫌違反內地《刑法》、《反間諜法》、《反間諜法實施細則》等所規範的行為。

早前新加坡《聯合早報》曾引述消息指，香港當局正調查民陣被指收取美國國家民主基金會資助，若查明屬實更會取締民陣，民陣即發聲明強調，自2002年成立至今，從未收取任何外國政府或機構資助。不過多個民主派政團為免被政權乘勢打壓，已陸續表明不再參與民陣工作或會議。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！