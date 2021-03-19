【本報訊】示威者前年11月30日紀念太子8.31事件，在旺角一帶有堵路，警方追捕期間拘捕多人。其中18歲侍應因管有士巴拿和100條索帶被控管有非法用途工具，他早前認罪，辯方昨求情，指被告已還柙21日，形容他是「人生第一次失去自由嘅滋味」，已感相當後悔。裁判官羅德泉判刑指，被告在大型活動中管有「相當數量嘅索帶」，為「嚴重嘅紀律問題」，故不考慮社會服務令，最終判被他入勞教所。

被告胡文龍（18歲）被控於前年11月30日在砵蘭街與山東街交界藏士巴拿及索帶，控以《簡易程序治罪條例》下的管有非法用途的工具或攻擊性武器罪。他昨出庭時表現從容，不時望向旁聽席，離庭前向旁聽席鞠躬。其母於庭外大哭，令人心酸。

官指有嚴重紀律問題

辯方求情時指，被告已感後悔，令家人擔心和經常不辭勞苦探望，對此深感抱歉。被告中學師長則讚揚被告富上進心，但容易感情用事。辯方指社會服務令報告透露被告有上調酒和沖咖啡課程自我增值，亦有做兼職幫補家計。被告在運動上有不錯成績，曾於足球和欖球比賽中獲獎，建議判處社會服務令。另一報告指被告適合判處勞教中心。主任裁判官羅德泉判刑時直指被告的行為「根源係嚴重嘅紀律問題」，判刑須有紀律上的考慮，認為社會服務令並不合適。案件編號：WKCC2323/20