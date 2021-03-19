【本報訊】47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，至今僅11人准保釋，其餘各人還柙，變相未審先囚。牆外的人連日來探望送暖，昨於庭上放棄保釋覆核申請的立法會前議員林卓廷，前日突獲安排轉往「大倉」，不再單獨囚禁，其團隊指林將申請獄中工作；南區區議員袁嘉蔚雖身陷囹圄，仍不忘撰寫親筆信，提醒田灣街坊注意防疫；劉頴匡女友黃于喬公開劉的獄中來信，透露劉父探訪時問兒子有否選錯路，劉認為「對於社會唔公平嘅事去表態，點可能係錯？」

獨囚17日 林卓廷轉「大倉」

民主黨立法會前議員林卓廷在赤柱監獄被單獨囚禁17日，前日突然獲懲教署安排轉往70人大倉，他對安排感高興，「唔使再孤零零過日辰」。他現時仍努力適應被囚生活，寄語「大家不用擔心，亦希望大家繼續平安健康」。

黃于喬昨到荔枝角收押所探望男友劉頴匡後指，劉精神飽滿，培養早睡早起習慣，她亦公開劉獄中來信，指劉父探訪時問兒子「你有冇覺得自己揀（錯）咗路？」劉回應指「當初冇人估到會咁」，並認為「對於社會唔公平、唔合理嘅事去表態，想去糾正，點可能係錯？」惟他坦言「我只能承認我輸咗」，惟「追求夢想，追求到可以打入奧運，冇可能係錯」。

民主黨前主席劉慧卿、立法會會計界前議員梁繼昌昨探望胡志偉，胡鼓勵支持者「出面撐得住，牆內嘅人一樣撐得住」。陳寶瑩指丈夫「長毛」梁國雄感謝市民來信支持，「叫大家唔使擔心佢」。南區區議員袁嘉蔚的facebook昨公開她周一撰寫的獄中信，關注田灣區內出現確診個案，提醒街坊注意防疫，又對自己未能提供協助感遺憾。囚權組織「石牆花」成員甘鎧仲昨到羅湖懲教所探望女囚友，指毛孟靜精神不錯。