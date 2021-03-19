【特寫】

中美會談不但針鋒相對，中方更出奇招制敵。在開場白環節，中共代表楊潔篪無視兩分鐘時間限制，誇誇其談17分鐘，激怒美國國務卿布林肯加時回應。會後雙方互相指摘對方嚴重超時，違反外交禮節。

傳楊午飯吃泡麵

開會前，王毅與楊潔篪快步走向會場，路經傳媒區時，王毅被拍下隨口詢問楊潔篪「午飯吃了？」楊回答：「嗯，我吃了泡麵。」不過也有人懷疑兩人對話為事後配音。第一回合三小時的會談，雙方同意開場白環節向傳媒開放，各講兩分鐘，再進行閉門會議，但原定約8分鐘的慣常問候和講話，卻變成長達一個半小時的唇槍舌戰。據本報統計，布林肯發言2分27秒，然後白宮國安顧問沙利文則說了2分17秒，兩人加起來約4分44秒。當中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪講話，他冗長評論17分43秒， 加上翻譯，耗時33分56秒。楊在結束演講前，意有所指暗示不滿美方兩位官員的開場白內容，「因為兩位的開場白與眾不同，所以我的開場白恐怕跟一般的開場白也稍稍不同」。其後，加上中國國務委員兼外長王毅發言3分57秒，中方兩名代表發言總共21分40秒，耗時接近美方五倍。

美聯社報道指，布林肯被楊發言內容與長度激怒，又叫記者留下聽取他和沙利文回應，兩人回應完畢後，美方要求記者離場，令中方不滿，楊也發言：「幹嘛害怕記者在場？」並敦促現場人員停止要求記者離開。最終中方記者再次回到會場見證整場致辭。