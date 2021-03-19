2017年獲評為一級歷史建築的山頂盧吉道27號大宅，今年1月獲屋宇署批准擴建，被關注團體強烈反對。有關團體昨日（19日）出帖文指，得悉大宅業主擬再「大展拳腳」，再向地政總署申請租用大宅外的政府土地作為通道及花園。他們呼籲市民一人一信反對計劃，以免破壞歷史建築整體性。《蘋果》正向有關部門查詢。

一級歷史建築旁擴建 與保育宗旨相違背

美麗香港聯盟於facebook表示，盧吉道27號大宅業主早前先向屋宇署申請加建一座住宅建築物，之後再向地政總署申請租用大宅外的官地作為通道及花園。

美麗香港聯盟項目經理陳嘉文向《蘋果》表示，擬租用的官地於2005年發生山泥傾瀉，下面就是遊人如鯽的盧吉道，擔心批出項目會在上址造成安全隱患。

她續指，約一至兩星期前得悉屋宇署批准擴建，已感到非常驚訝，不明白署方竟容許在百年歷史的一級歷史建築旁擴建，與保育宗旨相違背，做法不妥當，「幢嘢邊度起？泳池？花園？」但向政府索取細節不得要領。

她說近日得悉原來大宅業主再向地政總署申請租用大宅旁的官地做通道和花園，而工程與業主的一個規劃有關，但政府部門未有披露工程細節，因此不知計劃是指擴建抑或另有新工程。

憂擴建及私有化通道 破壞大宅整體性

陳嘉文擔心工程會影響公眾接觸一級歷史建築的機會，該通道本來公眾可前往大宅閘前近距離欣賞，附近亦有類似瞭望台空間讓遊人看開揚的維港景致，業主如改為私人通道，會抹殺公眾觀景和接觸大宅的機會，而且歷史建築保留的不只是建築物本身，還有周邊環境，憂擴建和私有化通道會破壞其整體性。團體呼籲關注市民一人一信，於3月21日截止前，去信地政總署提出反對意見。

有傳該用地以短期租約形式租用，先以一年定租，其後按季續租。《蘋果》正向地政總署及有關部門查詢，暫未回覆。

大宅石牆去年曾被毀

盧吉道27號大宅於1916年興建，是殖民地年代佔地萬呎的古典大宅。2015至16年業主曾想改建為酒店，被民間反對，最終放棄計劃。

去年又被發現大宅石牆被毀，政府被批評保護古蹟不力。查冊顯示，現時業主為御冠有限公司，2013年以3.83億元購入，御冠有限公司董事為一名叫JIANG Guannan，拼音姓名疑似內地人，股東分別為於離岸BVI註冊的TREASURE QUAY LIMITED和Winsome Year Limited。

海航傳以約5.5億元沽出大宅撲水

傳媒過往報道，御冠有限公司於2012年以3.838億元購入大宅，當時公司董事是陸穎儀、Ashley Pacific Ltd，與商務及經濟發展局長邱騰華胞弟邱騰達或相關人士有關連。陸穎儀及Ashley Pacific Ltd於2017年底相繼辭職，有指透過公司股權轉讓方式，以7.1億元售出。

上述公司董事於2018年11月轉為李能、許亮、陳超及吳金峰等人，陳超乃海航最大個人股東陳峰的姪兒，李能則為海航集團副總裁，海航集團成為該大宅新業主。至2019年4月，陳超及李能等人已辭任上述公司董事，新董事轉為JIANG GUANNA，有傳該屋地以5.5億元沽出易主。

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