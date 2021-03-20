因協辦民主派初選而被指違反《國安法》的前議員區諾軒，被還柙3個星期已讀完4本書。他向外界報平安稱，歡迎大家推薦一些與經濟、公共財政、政治經學的書籍或文章給他。

區諾軒的Patreon專頁今日（20日）刊出部份區的獄中家書。他提到在獄中生活的3個星期間，並無浪費時間，他已讀完《小屋》、《政治學新論》、《供應的行為》及卷一的《天龍八部》共4本書，目前正在讀《微觀經濟學》，閒時又會「睇《南華早報》練英文」，每天「耗盡精神便睡」。

他續指，歡迎大家推薦一些與經濟、公共財政、政治經濟學的學術文章或書單給他。同時，他亦答謝早前審訊期間「每一粒西九的星光」和香港人，下周二（23日）和下月1日，他還有兩宗單案會有判決，他「懇請大家守望代禱」。

寫信給36人信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓﹙民主黨總部﹚

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！