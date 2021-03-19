【本報訊】西營盤URSUS Fitness群組昨新增三宗個案，群組累計增至138人染疫。不屬該群組、但曾到訪鰂魚涌健身室Joint Dynamics的一名36歲男顧客昨確診，患者居住的日出康城領凱9座，昨晚被圍封強制檢測。曾錄得三宗個案而一度關閉的中環滙豐總行昨日再有新個案，一名裝修工人初步確診。

衞生防護中心昨公佈，URSUS Fitness群組昨新增三宗個案，包括兩名緊密接觸者和一名顧客，均在檢疫中心病發。同樣涉及健身個案有第11363號的36歲男子，他每周會到鰂魚涌多盛大廈的Joint Dynamics健身兩次，最後一次是3月10日。他於太古港島東中心5樓里昂證券任職，該大廈的25、26樓及61樓曾有兩宗個案，均為URSUS Fitness顧客，不排除與共用設施有關，大廈須再強檢。

該名患者居於日出康城領凱9座西翼，當局昨晚8時宣佈將領凱9座列為受限區域。大批警車由環保大道駛入領凱9座，迅速在地下拉起橙帶，防疫人員在附近單車徑架起藍色帳篷，設置臨時檢測站。

滙豐總行裝修工中招

突襲封區前一刻，有三名鄰座居民帶狗落街散步，一度被警員阻撓，擾攘一番才獲警方放行。但半小時後放狗的居民趁混亂又走入封鎖範圍內，直行直過，未有警員阻止。

上周因多宗確診個案而關閉整幢大廈的中環滙豐總行大廈，昨日又有一名裝修工程木工師傅初步確診，他於3月11至15日曾到滙豐總行8樓及11樓裝修，其後轉到士丹頓街地舖繼續工作。

滙豐總行大廈早前已有三宗個案，當中17樓及22樓的個案與健身群組有關，最近一宗是在27樓工作的電腦工程師。至於初步確診的木工師傅無病徵，因強檢樣本驗出陽性。他居於銅鑼灣加路連山道加路連大樓，曾到茶餐廳與同事、家人用餐，10多名與他一同裝修的同事須強制檢疫。

此外，政府公佈，鑑於現時在機場檢測等候結果的時間有所縮減，同時為進一步減低獲豁免檢疫人士在等候期間可能接觸到其他人士的風險，今日起，政府將取消逸泰居酒店及香港天際萬豪酒店作為指定地點的安排。換言之，所有獲豁免檢疫人士（包括機組人員）均須在機場等候檢測結果。