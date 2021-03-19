【疫情大反彈】

【本報訊】衞生署公佈首宗復必泰（BioNTech，簡稱BNT）疫苗接種者死亡個案，死者為一名66歲男子，有糖尿及高血壓等病歷，四日前接種復必泰後，昨晨在車內暈倒，送院不治。專家指死者有很多引致心血管疾病的高危因素，不排除因急性心肌梗塞而自然死亡。

疫苗注射計劃自上月底開打以來，至今八人接種疫苗後死亡，其中七宗涉及科興疫苗。衞生署引述醫管局資料稱，一名66歲男子，本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症，昨早被發現車內暈倒，送往大埔那打素醫院搶救後死亡。根據資料，他入院前三日（本月16日）在上水龍琛路體育館接種中心接種復必泰，在中心逗留觀察期間並沒有不適紀錄。

死者患糖尿高血壓高血脂

衞生署表示，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。根據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何不幸的醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。從整體人口而言，每天均有不同程度急性疾病的人士需入院接受治療。

中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌指，死者本身有很多引致心血管疾病的高危因素，如高血壓及高血脂，不排除因急性心肌梗塞而自然死亡，但死因應待解剖才有明確。

呼吸系統專科醫生梁子超亦指出，長期病患者有高血壓及高血脂等，容易出現偶發性心血管或腦血管疾病，另外若血糖控制差，如飲食問題導致突然血糖過低，也可令病情惡化。即使接種出現炎症反應，但相信只是局部炎症反應，炎症反應的嚴重程度應不足以觸發凝血或中風，「如果身體係咁邊緣狀況，打疫苗之後炎症反應大到構成風險，咁好多時日常生活好多因素，都會影響到身體有呢個風險，打唔打疫苗不幸事件都會發生」。

增12宗疫苗不適個案

梁續指，全球人口已接種逾億劑復必泰疫苗，慢性病患者沒特別訊號顯示會增加中風或心血管病的風險，或相關個案較平常個案數目多。

截至昨日，累計約有304,100人已接種第一劑疫苗，其中約213,300人接種科興，90,800人接種復必泰。政府公佈，周四共12人接種後不適送院，其中三人留院。不適個案有九宗涉及復必泰、三宗科興，一名17歲男子在荃景圍體育館接種中心注射復必泰後感腹痛及失去知覺，送往仁濟醫院。

葵涌林士德體育館接種中心錄得三宗不適個案，一名44歲女子打科興後感左半身麻痹，送往瑪嘉烈醫院，治療後不理醫生勸告自行出院。一名在上水龍琛接種必泰的47歲男子，以及一名在葵涌林士德接種科興疫苗的31歲男子，分別出現血管迷走神經性昏厥，亦須送院治理。