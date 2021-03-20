立法會將開始審議涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，以落實北京強調的「愛國者治港」。曾表明拒絕宣誓，及後改稱仍在考慮中的離島東涌南區議員王進洋今在Facebook表示，決定留低宣誓，並指「留下來，多個工具」，續指「口號雖然是旗幟，但現在來說，也只是其次。」

雖然民主派區議員至今未就是否宣誓有統一立場，但陸續有區議員表明會按新規定宣誓。早前表明拒絕宣誓的王進洋，今表示不會辭去區議員身份及決定宣誓，揚言要留下來作「工具」。

倘宣誓後仍被DQ 王指會有「後路」

王向《蘋果》解釋指，辭職與否均有不同街坊表示支持，自己難以從中取得平衡。他坦言，自己作為區議員所做的事情並非與港共政權背道而馳，故仍盼留低「賭一鋪」，亦擔心辭職後與納稅人金錢有關的資源將落入建制陣營。他指，有關修例一旦生效，宣誓後仍被DQ，自己屆時會有「後路」，現階段不方便透露，但會繼續為本區市民服務。

對於有人指摘他「轉軚」及斥他「食人血饅頭」，他表示早已釋懷，相信港人會理解現況，相信其他民主派區議員亦會尊重他的決定。

網民憂周浩鼎重奪席位 支持決定

不少網民在留言表示支持，並擔心前當區區議員民建聯周浩鼎會重奪議席：「我之前成日擔心東涌無左（咗）你，我地（哋）真係食屎啦，最驚個（嗰）隻廢頂頂返黎（嚟）。」但也有網民擔心王會因此身陷囹圄：「你一宣咗誓，（政府）有機會用返上年既野（嘅嘢）話你不真誠宣誓……你決定入監獄明志先好咁做。」

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