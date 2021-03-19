【本報訊】李靜君主力研究當代中國發展，去年8月獲科大頒授鍾士元博士冠名教授席位，是政治社會學權威。她過往屢就香港局勢發表評論及研究報告，去年11月《文匯報》等左報翻舊賬，指她同年5月於一個網上論壇發言時稱「Hong Kong belongs to the world」，質疑宣揚港獨，要求科大解僱她。

指港是新冷戰前線

有關網上論壇由在美港人成立的香港民主委員會（HKDC）主辦，主題為「香港一國兩制已終結？」同場嘉賓包括前香港眾志主席羅冠聰及前港大法律學院副教授戴耀廷等。李靜君其後發表聲明，批評報道的攻擊基於錯誤訊息。她解釋，「belongs」一字是指香港與國際社會在文化、經濟等層面有多方聯繫，惟報道卻斷章取義，將該字譯成主權上的管屬。

李靜君去年5月在《洛杉磯時報》撰文，直斥國安法的落實將終結香港國際金融中心的地位，中共政權已不惜代價鎮壓香港人。她又形容香港是「新冷戰的前線」，籲各國支持香港，抵抗中國侵蝕自由世界。

去年6月，她出席一場反送中運動一周年網上論壇，評論香港獨立。當時她指，香港獨立背後的意義不止於政制獨立，面對中共打壓示威者雖可策略性放棄追求，但核心價值是香港人有能力自決，並減少依賴其他國家，學術自由亦是香港在學術層面上獨立的表現，「可以放棄唔追求，但我覺得香港獨立係有好多唔同意思，喺一啲層次講香港獨立係冇問題嘅」。