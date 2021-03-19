拜登政府上台後，首個中美高級官員會談在本港時間昨早於阿拉斯加舉行。會談開場白充滿火藥味，雙方近乎互斥個半小時。美國國務卿布林肯斥中方對香港、台灣及新疆造成威脅，又對盟友實行經濟脅迫，這些問題有必要在會談擺上枱面。中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則以極長篇幅反擊美國，甚至攻擊美國「屠殺黑人」，並在布林肯回應中方長篇言論後，再發難指「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話」。

中美官員會面在本港時間昨早在阿拉斯加展開，共有三場會談，第二場會談閉門進行，在香港時間昨午結束，而第三場會談則據報在本港時間今日凌晨舉行。

楊潔篪：中國有中國式的民主

首場會談的開場白開放予媒體拍攝，先由布林肯發言，他指今次會提出美方深度關切的問題，包括「中國在新疆、香港、台灣的行為，以及對美國的駭客攻擊和經濟脅迫盟友等作為」，他更指種種行徑都威脅全球穩定性，已不只是中國內政問題。之後發言的美國國家安全顧問沙利文說，美國不希望與中國衝突，但歡迎強硬競爭。

隨後中方的楊潔篪和國務委員兼外長王毅發表近22分鐘訓話式言論，先發言的楊首先表示中國在抗疫、脫貧等取得成就，單是這些說話已比規定兩分鐘發言時間多。楊又反擊布林肯，「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主」，並說美國人權問題根深蒂固，「屠殺黑人」早就存在、並重申「新疆、西藏、台灣都是中國領土不可分割的一部份」。美聯社形容，布林肯聽見楊言論的篇幅之長、姿態之高後「看來吃了一驚」。

後來王毅發言說「楊主任剛才講得比較長，我會講比較短」，指「我們要求美方要放棄動輒干涉中方的霸權行徑，這個老毛病應該要改一改」，並對美方在會談前制裁中港官員表達不滿，「在我們出發的前一天，美國發起新的對華制裁，不是正常的待客之道」。

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美國務院斥譁眾取寵只顧「演戲」

王發言後，在場記者原以為開場白完結，準備離場，但在中方發言時一直抄筆記的布林肯叫停記者，並回應中方發言。布林肯指，自己上任後跟多國外交首長談過，「對於美國的重返，他們高度肯定美國重新與盟邦深度交往。也聽到對你們政府採取的行動有高度憂慮」，他又對中方不斷抨擊美國予以回應，指美國確是不完美，會犯錯，「但在我們的歷史上，我們所做的就是面對這些挑戰，坦誠公開地、透明的，而不是試圖忽略它們」。沙利文也表示，希望今天的會談不單是各說各話，或是長篇大論的進行單方面表述。

但當美方官員回應後，楊潔篪再次發難，「我們把你們想得太好了，我們以為你們會遵守基本的外交禮節」、「我現在講一句，你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發，同中國談話」。

美國國務院在聲明中批評中方代表在開場發言時，違反兩分鐘發言時間上限，質疑有人譁眾取寵，只顧「演戲」而不顧事實。

路透社/美國有線新聞網絡