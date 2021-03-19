【本報訊】中共閹割香港選舉制度後，民主派在議會路線上也舉步維艱。為應對充滿未知數的未來，兩大民主派政黨各有不同方向，民主黨成立「內地及政制事務專責委員會」，透過研究中國國情、「認清大形勢」，加強該黨研判政治局勢。公民黨今日會舉辦退修會，探討區議員宣誓的問題及未來是否仍派人參選，創黨主席余若薇、前秘書長陳家洛也會出席。

民主黨中委會日前通過成立「內地及政制事務專責委員會」。有份籌組委員會的民主黨副主席梁翊婷稱，成立委員會是要看清楚時局：「喺大時代下，希望行清楚每步棋，咁要知己知彼，減少錯誤，要認清大形勢，睇清楚𠵱家發生咩事」。

梁翊婷承認，新一代民主黨成員未必很了解中共想法、思維，內地官方文件、人大政協兩會決策等亦需要「有技巧地睇」，故首要蒐集有關文件，透過請教民主黨內曾與中共交手的元老，以至邀請「外援」，例如熟悉內地時政的前記者、評論員等，為民主黨新一代解構及了解國情、歷史等。在民主黨中，對中共時局較為有深刻了解的有民主黨前主席何俊仁。《明報》引述部份民主黨人否認成立委員會與選舉、「洗底」或保護民主黨有關，因一旦中共要取締民主黨，無論民主黨成立多少個小組，仍然會被取締。

公民黨今探討議會路線

另一邊廂，形勢比民主黨更為險峻的公民黨，今日舉行退修會，主席梁家傑、公民黨元老、區議員等都會出席。據悉，有份創立公民黨的前黨魁余若薇、公民黨前立法會議員陳家洛等都會出席。有公民黨中人透露，這次退修會除了討論迫在眉睫的區議員宣誓問題外，亦會探討公民黨的未來方向，例如議會路線如何走下去、未來選舉是否仍然派人參選，以至一旦公民黨被迫全面退出議會路線後「仲可以做啲咩」等問題。至於會否如民主黨般，着手了解認識中共，該公民黨中人則謂，始終公民黨面對的問題與民主黨不同，公民黨未必會循此方向走。

公民黨主席梁家傑則在社交網站有感而發，指今個月是公民黨創黨15周年，幾位前黨友卻在此時在囚牢中受難，指從政理念為公為民，卻遭逢顛覆國家政權的莫須有指控，令人痛心。他又指，該黨願與港人同行，不絕望、不放棄，一起度過低迷的日子。

此外，因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權罪、被扣押於赤柱監獄的西貢區議會主席鍾錦麟昨退出新民主同盟，結束近11年的成員身份。新同盟輪任召集人任啟邦向本報指，新同盟表示理解及尊重鍾錦麟及其家人的決定。