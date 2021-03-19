【本報訊】警方前年7月7日驅散九龍區大遊行示威者期間，一名曾任警務人員的六旬司機，將的士橫泊在彌敦道行車路，阻止警方推進防線，其間拒絕按警員指示駛走車輛，並涉踢警員。的士司機早前因襲警及阻差辦公判監六個月，他原定昨天就定罪及刑罰上訴，但開庭後親自向法官陳慶偉表示放棄上訴，即時入獄服刑。他在開庭前親筆寄語手足「記住堅持」及「加油」。

曾任警察 襲警阻差兩罪成

曾任警察的上訴人張錦運（68歲）昨穿涼鞋步入高等法院。他向本報記者手寫了幾句打氣說話，「謝各位手足，記住堅持！加油」，署名為「張錦運，逆權司機」。

被問到有甚麼說話向香港人講，張無奈謂「仲有乜好講吖，係咪？你睇吓黎生！」他稱自己頂得住，反叮囑記者保重身體。

上訴人早前被裁定阻撓正當執行職務警務人員及襲警兩罪成立，控方案情指，上訴人當晚11時許駕的士到創興廣場外，停在警方防線前約10米，故意阻撓高級警司林鴻釧和高級督察黃釗澤，並襲擊警長馮時俠。另外他審訊前承認同日酒後駕駛。

裁判官鄭潤聰裁決時指，警察當日要求被告交出車匙時，被告故意不理會，更將車匙放進褲袋，態度囂張，又不必要地大聲說話，明顯想生事，故意要警方車輛繞道前進，令警方工作變得困難。現場又有不少鏡頭捕捉經過，認為警員不會愚蠢地誣衊被告，亦不可能踢傷同僚，推斷被告受酒精影響，有動機踢警員。案件編號：HCMA344/20