【本報訊】一名中年汽車經紀本周二在大埔汀角路駕車失控鏟落斜坡險墮海，大難不死，惟昨晨他在租住的村屋天台修理天線時，意外失足墮地，當場死亡。鄰居得悉他日前遇車禍逃過一劫，昨日卻不幸墮樓身亡，感到惋惜。

村屋天台修理天線

56歲死者姓林，人稱阿雄，任職汽車經紀，獨居洞梓村一村屋的3樓單位，兩個月前才搬往上址，日前他發現電視接收有問題，疑與天台天線有關。居住樓下的住客憶述，前晚已見事主上天台修天線，他勸說：「咁夜，仲整乜嘢，早啲瞓啦！」不料事主昨晨再修理天線，結果發生意外。

事發昨晨近11時，林在天台修理天線期間，不慎失足飛墮而下，當場頭破血流，村民發現報警，救護員到場檢查證實事主已氣絕身亡，毋須送院。警員用帳篷蓋上屍體，並封鎖現場調查，初步相信事件無可疑，估計事主在天台修理天線時失足，其後仵工將屍體移送殮房，等候驗屍。

業主其後接獲警方通知回來協助調查，他聲稱死者搬來兩個月，未曾收到死者投訴天線有問題，對意外感愕然。據知事主早前已從鬼門關逃回來，他本周二駕駛一輛私家車沿大埔汀角路行駛，其間失控鏟落斜坡險墮海，最後私家車停在海邊，事主奇蹟無受傷，僅報稱胸口痛送院，事後無礙出院，失事私家車其後由吊臂車吊回路面運走修理，殊料事隔四日，他竟遇意外身亡。