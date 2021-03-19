港澳辦副主任張曉明聲稱來港「聽取意見」，但全邀建制派人士，更一錘定音指選委會產生的立法會議員要比直選及功能組別多。林鄭支持中央落刀閹割香港選舉制度，強調會親自督導兼「開快車」處理。社民連主席黃浩銘批評，此舉是想「掃除異見，粉飾太平」。其實「閉門聽自己人意見的大龍鳳」都見怪不怪，四年前胡國興就曾經直斥林鄭。
胡國興：假諮詢係林太強項 曾俊華：三低特首 港人好難受
當年今日，2017年3月20日，《蘋果日報》A1頭條報道，獲中聯辦支持的林鄭月娥在選舉論壇遭曾俊華和胡國興夾擊。當年三人不斷唇槍舌劍，林鄭聲稱會小心聆聽意見，曾俊華隨即出擊：「一個三低特首，帶領一個三低政府，我哋跟住未來五年係會好難受。」而胡國興則指林鄭不斷反口，斥她不誠實，更以全民退保為例狠批：「假諮詢係林太強項」。當時就連台下都會在林鄭發言時傳來噓聲，更大叫「你呃人！」。究竟當年曾俊華和胡國興對林鄭還有甚麼指控？即睇蘋果寶庫 | 夾擊林鄭 曾：三低特首 港人好難受 胡：假諮詢係林太強項
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