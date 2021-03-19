【拆局】

中美首場會談即針鋒相對，新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎對本報指，兩國官員就像在「打啤牌」一樣互相試探，希望對方先讓步，「看誰能嚇唬誰」，但他也認為這一次是兩國關係一個新開局，將為日後角力策略提供依據。

莊指中美會談召開前，外界已預計雙方會有一定磨擦，但出現這樣的火花也是意料之外。他分析，今次是中美高層在美國政府換屆後首次會面，雙方釋出博弈立場，估計中美並不認為會談有實質成果。而這一次中美對話佈局也別具意思，首先楊潔篪長時間發言，沒跟隨美方規則，也是反映中方一直在各場合所說的主旋律：如果中方覺得對自己不利，不會再跟隨美國規矩。而布林肯發言時也提到現在美國與盟友有良好溝通，加上會談前先訪日韓，是在向中方表態，現在中方要對付的不是一個美國，而是美國和一眾盟友。

布林肯態度比想像強硬

香港智明研究所研究總監許楨對本報指，美國國務卿布林肯態度比想像中強硬，其中一個可能的盤算是要延續上屆政府白宮和國務院「唱雙簧」的對華政策，亦有可能因國內壓力，不能對中國過於軟弱，或要向亞太盟友傳遞訊息，避免盟友倒向中國。而中方舉動亦清楚顯示中方底線，同時逼美國攤牌，表明若拜登不改變前任特朗普對華政策，中國會奉陪到底。

多家外媒均以氣氛緊張來形容今次中美會談，《紐約時報》指「阿拉斯加的憤怒交流標誌着更加對抗的中國」；BBC則以兩國官員以憤怒言詞交流為題報道；CNN分析， 中美官員之間的阿拉斯加爭端是新關係時代的不吉利開始。