【本報訊】前年10⽉27⽇有電腦程式設計員在旺角被捕，被指掙扎期間傷及警員，被控拒捕罪。辯⽅庭上投訴被告曾遭警員毆打，需留醫八天。裁判官黃士翔最終裁定被告拒捕罪成，並將他還柙至昨日判刑。黃官拒絕辯方要求索取社會服務令報告才判刑，指案發時有很多市民圍觀及指罵警員，被告不斷掙扎，令警員受傷，其舉動或會影響市民情緒並激發衝突，最終判他入獄五周。

辯方求情指，被告梁霆（32歲）出身草根，其繼父於2013年中風無法工作，自此他與胞弟成為家中經濟支柱。對於本案影響家人，被告感到歉疚，亦擔心影響日後生計。辯方指被告有悔意，希望法庭先為他索取社服令報告，再作判刑，惟黃官拒絕。

辯方稱警突衝下車制服

辯方強調案情輕微，被告並非在警方控制現場時犯案，而是被涉案警員A突然衝下車制服。因此，辯方希望法庭考慮到被告沒案底，且已被還柙12天，可為他索取社服令報告後再判刑。辯方認為，服務令比判囚更適合被告，不但可讓他以勞動回饋社會，亦會有感化官跟進，若履行命令期間再犯，法庭可重新判刑。

惟黃官拒絕索取報告，指判監是唯一選擇，因被告初次被警員截停時已反抗，當他冷靜下來後，警員再嘗試制服他，但他再反抗，令警員受傷。黃官不同意辯方所指，被告在無預謀及電光石火之下犯案，指他不只推了警員一下，是在長時間下三度掙扎。黃官表示，考慮到當時的社會氣氛，案發時有很多市民圍觀及指罵警員，被告卻一再掙扎，隨時影響市民情緒，繼而激發衝突。黃官以判囚六周為量刑起點，考慮到被告沒案底、有做義工經驗，酌情減刑一星期，最終判他入獄五周。

早前審訊時，警員解釋指當日制服被告後，仍將其臉向地面壓制，是為了令被告掙扎時感到痛楚，因而服從。黃官裁決時指警員誠實可靠，認為案發時警員使用合理武力，最終裁定被告罪成。

案件編號：WKCC878/20