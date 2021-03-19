【時事追蹤】

【本報訊】香港近期文革式批鬥成風，學者、政府部門以至民間團體均無一倖免。《星島日報》昨日翻舊賬報道，科大社會科學部講座教授李靜君2019年11月在台灣演講時透露，她曾參與組織「守護孩子」的行動，在反送中運動支援示威者。其他建制媒體隨即起舞，要求科大撤銷其教席。浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛直斥建制派批鬥成風，損害學術自由，呼籲科大應以院校自主原則處理事件。

李靜君2019年11月曾前往台灣出席台灣社會學年會，舉行名為《時代革命：香港反送中運動的社會學反思》的主題演講。李靜君席間以英語表示她曾經參與反送中運動：「我是七人組的成員之一，各成員會身穿寫上『守護孩子』的黃色反光衣，用身體作為 『人盾』 ，為示威者爭取數秒鐘時間撤退。」

翻演講舊賬 稱違國安法

李靜君在演講透露，她做的很多事情，「在香港法律下是被定義為非法的」。她又以革命難在短期內停止作總結：「我們時代的革命，將是一場永久的革命，這場革命沒有盡頭，我們必須繼續建設香港，這也是一個建立共同體的過程。」

《星島日報》昨日以「科大教授認曾參與違法示威」為題大肆報道，由中聯辦控制的網媒「點新聞」亦有跟進渲染，刊出多張演講影片截圖，並且引述「匿名市民」的意見，批評科大用高額公帑支持「黑暴學者」，質疑李靜君的言論或觸犯國安法，要求駐港國安公署嚴肅處理。

本報翻查資料及綜合傳媒報道，李靜君的演講聚焦反送中運動的社會轉變，並以田野調查觀察為主，如示威者面對苦難的犧牲奉獻、抗爭融入生活和民間外交活動等。她形容反送中運動的參與程度廣泛，是「極具革命性的時刻」，更是一場觸動靈魂深處的革命。

科大校董、民建聯陳恒鑌在Youtube發佈影片，質疑李靜君涉嫌參與違法示威活動，要求她「快啲執包袱走」。全國政協副主席、前特首梁振英昨亦在facebook分享報道，要求李靜君盡快到警署自首，否則請警方主動調查。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛炮轟建制派針對李靜君作文革式批鬥，指控更涉及人身攻擊，「來意好清楚，就係翻箱倒櫃要去針對佢啦，𠵱家仲話一國兩制行穩致遠真係自打嘴巴」，呼籲科大堅守院校自主原則處理事件。

校方稱按既定機制處理

科大學生會發言人麥嘉俊表示，校方絕不應因教職員的政治立場作出處分，「『守護孩子』喺反送中嘅行為只係想保護年輕人，根本同犯法扯唔上關係」，強調如校方解僱一位如此敢言的權威教授，不但嚴重損害學術自由，亦將令香港大專院校的國際聲譽進一步下挫。

科大回覆查詢時未有交代會否追究，僅指校方尊重學術自由，但與此同時任何人均須遵守法律，校方有既定機制處理對教職員的投訴，一切按規定執行。