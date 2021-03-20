立法會昨日就涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》成立法案委員會。政圈預計，條例將在4月至5月正式生效，屆時大批區議員即使宣誓，也可能因為過往言行被DQ。有多於一名區議員向《蘋果》證實，考慮在政府立法完成前提早辭職。

有關區議員宣誓的條例尚未落實，政制及內地事務局局長曾國衞已明言，去年參加立法會選舉時被DQ的4人，包括梁晃維、袁嘉蔚、鄭達鴻及岑敖暉會即時喪失議員資格，而目前被控違反《國安法》的10多名議員亦難逃一劫。至於之前曾經籌組公民議政平台、曾經被警方拘捕的區議員也在DQ榜上有名。

面對嚴峻的政治形勢，有民主派中人透露，目前被還柙的民主派區議員，考慮在政府立法前辭任區議員公職。他解釋，此舉一方面是法律上的考量，期望藉減少政治參與，提高保釋機會；另一方面是金錢上的考慮，由於初選案已經令部份人「傾家蕩產」，若然因DQ而被政府追討議員薪金及辦事處營運開支，相信不少人要破產收場，連妻兒子女都會受牽連。

該民主派中人又說，除了區議員本身，其辦事處職員的遣散安排，也是考慮因素之一，冀提早請辭可以為員工爭取應有的離職福利。

抗爭派區議員冀提早辭職 免白費戰友犧牲

有抗爭派區議員向《蘋果》透露，自己有提早辭職的打算。他說，自己經常被左報和建制派輿論攻擊，加上有戰友被捕在囚，預料自己難逃被DQ。與其任由政府宰割，會考慮在被DQ前辭職。

他坦言，在47人初選案後有新的想法萌生，認為戰友在囚時，應更好保護現有的資源，若然因為宣誓而破產、甚至入獄，便會白費戰友的犧牲。不過，他亦覺得現在的情況每一日都瞬息萬變，暫時未有最終決定。據了解，現階段有意提早請辭及退出政黨的區議員便多達10多人。

至於傳統政黨，包括民主黨、民協和新同盟的區議員都會傾向宣誓，強調該黨區議員主力地區工作，不認為有任何違法言論，故會盡力守住崗位。早前有區議員表明，會按新規定宣誓，不希望議席隨便落入建制派陣營。

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