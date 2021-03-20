47人因參與民主派初選被控「串謀顛覆國家政權罪」，當中僅11人獲淮保釋，其餘被捕人士人大部份已被還柙約兩周。在荔枝角收押所外，今早繼續有親友探望被囚人士，包括社民連主席吳文遠、前副主席陳德章、劉頴匡女友黃于喬（Emilia）和元朗區議員張秀賢等。

吳文遠指，因「8.18 流水式集會案」審訊剛告一段落，長毛正適應監倉的生活節奏，8.18案件預計4月1日有裁決，而長毛就《國安法》案件的保釋申請上訴將於3月29日在高等法院提堂。他指，「最好就二環彩，保釋到，8.18又打甩到」，否則，最壞打算如長毛被收監，便需「過界」到其他監獄服刑。

他表示，這段時間會盡量和他見面，不過連他在內等多名社民連成員均被官司纏身，「講得唔好聽，遲啲我哋都入去探佢，大家頂住先啦只能夠。」他呼籲，除了民主派初選47子外，獄中仍有大批手足被關柙，希望大家多寫信入牆內。

陳德章亦指，長毛在獄中亦不忘寫詩送贈港人，今趁探訪時向他朗讀出來，由他即場抄寫帶出牆外：「高牆再高，擋不住公義光照；鐵窗再密，阻不了自由風至；公雞再少，禁不絕曉陽再現；動物再多，亦不過農莊擺設」，意思留給大家自行解讀。

劉穎匡每日寄信給女友 憂關柙長達4、5年

黃于喬説，劉穎匡今午會在署方安排下剪髮，因其前額的頭髮已長到自然卷起，笑言她和友人都相當期待他的新髮型。她指，除了探訪外，劉每日都會寄信給她，心聲寫滿4頁紙，「講吓入面嘅生活，其實都冇乜生活。講吓食咗啲咩，睇書諗法咁啦。」

目前劉還柙已長達兩周，她説負面情緒通常都於晚上來襲，引述劉今突然慨嘆，擔心關柙會持續長達4至5年，「驚出到來，連啲AV女優佢都完全唔識啦⋯⋯5年其實已經唔算最悲觀嘅預期」，唯一可做，是好好享受與親友每日15分鐘的見面時刻。

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