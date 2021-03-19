包公夜審烏盆家喻戶曉，傳說當年有一人謀財害命，更把屍首燒成烏盆，轉售圖利，實比同佳可惡。一書生得烏盆，夜裏烏盆晃動，陳述冤情，請書生代向包公申冤。路上巧遇謀財害命之人，烏盆不語。書生惟有夜行曉宿。後見冤魂終能在夜裏、公堂之外、包公微服下現身，包公夜審烏盆，緝拿兇徒歸案。

這當然是個虛構故事，但想不到，自反修例運動以來，法庭夜審手足屢見不鮮，紀錄更是連連打破。

猶記得第一次是牽涉近百人的提訊。當天筆者代表4人，他們都是通宵扣查後，翌日匆忙被帶上法庭。這情況下，不要說各被告的代表律師，甚至連警方和律政司都未準備妥當。結果，法庭要等各人的代表律師在有限的接見室內索取指示，開庭時已是下午。再等控辯雙方陳詞，提訊完成後，我們於晚上近11時離開法庭。當時這個紀錄轟動各界，現在再提，卻只會換來一句：「唓！小兒科啦！」

不幸地，這些夜審紀錄不斷地被打破。早前，在47人案中，法庭更破天荒地進行了4天的提訊。當年尚有包公替烏盆申冤，但今天又有誰來替47人申冤？首天若非有被告於凌晨2時多體力不支暈倒，不知要審至何時方休。律政司對各人窮追猛打，連當天主戰打手亦要向法庭撒嬌喊餓，他們又有誰考慮過各被告的身心健康？

以往，即使是暴動案件，控方除了掌握到實質證據外，一般都不會反對被告保釋。反對都只會簡單陳述理由，再由代表律師回應，商討保釋條件後便會完成。但現在，律政司的態度越見強硬。在理大暴動案中，控方代表更是無所不用其極，就着每一位被告人作詳細陳述，反對保釋。（基於報道保釋法律程序限制，筆者未能在此詳述控方的「大道理」，但當時，在法院大堂等候的同業不斷發出驚嘆聲：「使唔使呀？」「都痴線嘅！」「跟令壽堂發生了關係咩，都唔使咁啦！」當然，對某些人來說，侵犯其國家比侵犯其母可惡！）當日，法庭到晚上6時左右，法官說晚上會影響判斷力，因此押後至翌日決定。

此話不無道理。當案件被帶上區域法院後，保釋申請再次延長，直到下午6時左右，法庭書記宣佈案件押後至晚上8時半再續。法律代表均認為有機會申請成功，因當日早上亦有部份申請獲批。只是，晚上開庭後法官顯得不耐煩，多番表示希望10時完成，更向正在陳詞的律師說：「快少少得唔得。」最後，晚上的申請全數被拒。法律代表們也只能說句：「真係唔好畀飽飯佢食。」

夜審，除非有包公，使公義得以彰顯，否則，對被告人來說只是一點一點的消磨他們的鬥志，更是不人道對待。當日，筆者亦遇到「D16」劉大狀，他的保釋獲批不久後，再次回到其熟識的位置，代表其當事人向法庭陳詞。包括筆者在內的不少同業都上前跟他說聲加油，他亦邊苦笑，邊以其招牌DJ聲線回應一句：「唉，我都自身難保呀！」

以上內容為作者個人意見。

寶福山雅治@法政巴絲

法政「巴絲」－法律界的「巴打」和「絲打」。不知絲襪奶茶，配以豆腐火腩飯，會是怎樣的味道？當浪漫的男人，遇上活潑的女孩，又會擦出甚麼樣的火花？讓法律界的朋友一起來，同大家赤裸裸 gossip 呢行嘅八卦趣事。

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