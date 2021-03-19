在中美官員劍拔弩張之際，英國首相約翰遜昨與多個在香港實施國安法後，以英國國民（海外）護照（BNO）移居英國的港人家庭視像對話，談及他們離港動機和赴英後經歷，並對能幫助他們而感到自豪。

指英國能給予人權和自由

英國政府聲明表示，約翰遜昨與四個在英國為BNO資格持有人提供取得英國籍的途徑後，由香港遷到英國的家庭對話，這些家庭都在去年前往英國，現於國內各地居住和工作。他們與約翰遜討論離開香港的動機，以及來到英國後的經歷。受訪家庭的姓名等資料都被要求保密。

在對話中，約翰遜代表全英國向這些家庭表示很高興有他們加入，也對他們選擇在英國定居感到驕傲。他十分相信英國能為希望在此定居的人提供所需，認為這些人毫無疑問會感到舒坦和放鬆，又指英國有悠長和值得驕傲的歷史，接納前往這裏尋找在原居地得不到應有人權和自由的人。對於能給予受訪家庭和其他擁有BNO資格者這些條件，他感到十分驕傲。

聲明又提到，BNO簽證是在中國政府去年在港實施國安法、違反國際承諾後實施。而自BNO簽證今年1月正式接受申請以來，共有超過2.7萬名BNO資格持有人和他們的親屬申請，展示出他們希望前往英國展開新生活。內容重申除了提供BNO簽證，英國還有很多回應港人自由受限的做法，包括與國際舞台上的夥伴提起人權問題、暫停與港引渡協議和延長對中國和香港的武器禁運措施。

英國政府去年估計，約12.3至15.3萬BNO資格持有人會在措施開放首年赴英，五年後則有25.8至32.2萬人。當局將在5月底公佈下季度申請數據。

路透社