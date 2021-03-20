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全面管治權︱公民黨退修會研宣誓問題未有「決定」 執委會下周初再討論

57分鐘前
公民黨今午舉行退修會，據悉有三分二公民黨區議員參與，但會上僅限於意見交流，沒有「決定」公佈。

中共重寫香港選舉制度港府、建制派對民主派窮追猛打，民主派生存空間越來越窄。公民黨今午舉行退修會討論區議員宣誓、未來發展方向如會否派員參選等。據悉，今日有三分二公民黨區議員參與，但會上僅限於意見交流，沒有「決定」公佈。

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公民黨副主席賴仁彪完會後表示，會上黨員主要討論區議員宣誓問題、公民黨在目前政治環境下應如何自處這兩大方向，強調今日退修會是以交流意見、了解黨員意見為主，以「自由討論、由下而上」的方式議事。

有公民黨中人透露，今日會上主要讓黨員發表意見，沒有任何「決定」要公佈，不過下周一（22日）會再召開執委會，決定應如何與黨員一同決定公民黨的去向，而公民黨的去向則可以有各種各樣的可能，有人就強調公民黨不會解散。

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國安法公民黨區議員宣誓
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