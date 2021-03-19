【本報訊】本港昨日新增13宗武漢肺炎確診個案，當中再出現與食肆有關的個案。藍田平田邨一名62歲家庭主婦在病發後曾到啟田商場的潮福龍蝦專門店吃飯，其間與多名相熟的侍應和街坊聊天，當中一名街坊已初步確診。所有曾與患者聊天的人士須檢疫，潮福要暫停營業及強制檢測。

廚房工無病徵確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公佈，本港新增13宗確診，本地感染佔10宗，當中四宗源頭不明，另有不超過10宗初步確診。第11360號源頭不明患者是62歲家庭主婦，居於在藍田平田邨平仁樓，3月9日開始不適。她平日常到啟田商場的潮福龍蝦專門店飲茶吃飯，病發後翌日亦曾帶年幼孫兒到潮福晚膳。用膳期間，相熟的應和街坊食客曾與她聊天，一名抱過她孫兒的街坊初步確診。

張竹君表示，相信患者可能無戴口罩，但就算有戴口罩，近距離接觸亦有染疫風險，例如URSUS Fitness不少確診顧客也有戴口罩。中心正追蹤曾與患者聊天的人，送往檢疫。潮福要暫停營業及強制檢測。至於其他食客，由於患者有使用「安心出行」，中心建議接獲提示訊息的食客接受檢測。

第11364號無源頭患者是71歲男子，在屯門麒麟圍村和生飯店任職廚房雜工，毋須面對顧客或處理食物。他居於住屯門翠寧花園6座，並無病徵，在3月15日檢測時樣本結果不確定，但最終確診，而其抗體已呈陽性，估計他可能較早已受感染，患者數名同事須檢疫。

另一涉及食肆的個案是前天確診的第11346號35歲女子，曾光顧中環Chaiwala的餐廳。該餐廳之前已有三宗個案，都屬健身群組。張竹君表示，患者於3月6日已失去味覺，13日才光顧該餐廳，相信並非在餐廳感染。由於未見到有明顯傳播，故只着食肆進行清洗及檢測。

至於昨日新增三宗輸入個案，兩人由印尼來港，一人由菲律賓來港，此個案亦驗出N501Y變種病毒株，本港累計有96宗變種病毒個案。

張竹君指出，近日個案回落，希望健身群組爆發已經受控，但每日仍有數宗源頭不明個案，比例不算低，不排除社區有隱形傳播，隨時可以出現超級傳播。