人大早前通過閹割香港選舉制度的決定，建制派紛紛表忠讚同。前律政司司長兼前基本法委員會副主任梁愛詩形容，今次人大決定是「民主的優化」，不存在違反循序漸進推進民主，亦不違反「一國兩制」及「港人治港，高度自治」。

梁愛詩在港台節目《香港家書》上表示，外國勢力介入香港的情況越來越明顯，指有「港獨分子企圖把香港分裂出去」、「反中亂港分子越來越猖獗」、「意圖攬炒奪權」等情況。她相信，一旦疫情受控，撤銷限聚令之後，「反中亂港分子」和外國勢力會藉遊行示威製造動亂，難保「佔中、佔旺」，煽動市民反政府、反中央的行為不會再次出現，再次「攬炒」，指本港不能再承受社會動盪。

「要怪的是過去24年我們沒有做好」

梁提及，現屆立法會僅餘5個月任期，沒法完成「政改五步曲」，而中央有逼切需要及責任採取必要手段「完善」香港的選舉制度，不能讓「一國兩制」被破壞及國家安全受威脅。她又謂，中央主導「愛國者治港」是無可避免，「要怪的是過去24年我們沒有做好這個工作」。

梁愛詩相信，擴大選舉委員會職權，能防止損害香港及國家利益的人取得行政和立法權。新選委的組成更能體現均衡參與和兼顧各階層利益的原則，又提及前年區議會選舉中，獲57%選票的黨派，取得85%議席，反問「單憑一人一票的選舉，就必然達至公平的結果？」並強調「要回到正軌」，發展一個符合香港實際情況的民主制度，並指中央「完善本港選舉制度」的決定是「民主的優化、不是退步」。

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