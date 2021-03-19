移民潮下遺棄動物個案上升，位於八鄉馬鞍崗的阿棍屋是動物暫託中心，創辦人謝婉儀（Ivy）表示，去年起平均每月接收3、4隻移民遺棄的動物，累計有30多宗個案，大多數是年老多病的狗。現時中心已瀕臨爆滿，無力再接收大型狗隻，「我能力仲有幾多？當我哋所有暫養中心全部爆晒時候，佢哋去邊？漁農署（漁護署）囉，唯一一條就係死路」。

阿棍屋現時收容逾140隻動物，包括貓、狗、山羊、烏龜和雀鳥等。記者入內採訪時，數十隻狗吠聲震天，十分興奮。Ivy說，疫情下減少義工探訪，狗隻見到陌生人特別開心，以為有人帶牠們出外散步。眾多狗隻中，12歲唐狗芊芊靜靜待在籠內，顯得格格不入。

芊芊是移民遺棄個案之一，牠要定期服食甲狀腺藥，舊主人聲稱狗隻搭飛機不准服藥，認為芊芊無法捱過移民檢疫程序，將牠送到阿棍屋。Ivy說，芊芊遭遺棄後心情低落，「自己匿埋一角，甚至乎唔食嘢。我哋掂都掂唔到佢，去到近呢兩個月呢，就開始好啲，肯畀我摸、肯畀我掂，但你見佢個樣都係好悶悶不樂」。

12歲Milky和13歲Mocha是雪橇犬，前主人去年移民去英國，委託朋友照顧兩隻老狗，但該朋友最終將狗隻送到阿棍屋。Ivy指，老狗會不定時大、小便，一般人未必有能力、時間和心機照顧牠們。她補充，暫時每月收到3、4宗移民遺棄個案，中心已無能力接收大型犬，「試過之前有個案，佢一次過（遺棄）4隻唐狗，我話我真係做唔到，我真係接唔到。你話佢之後點處理？我真係唔知」。

現時暫託中心容量已快飽和，Ivy擔心遭遺棄的狗隻可能送到漁護署，若無人認領或被人道毀滅，「我試過喺漁農署接啲狗仔出嚟啦，亦都知道佢係因為主人要移民，所以將狗仔拎去漁農署」。她每次遇到遺棄個案都會鄭重詢問主人，「你交得畀我，我已經話你聽，佢哋日子唔多，你哋唔好後悔囉。」

記者問，有主人後悔嗎？Ivy苦笑：「哈哈哈，無呀……」她說，大部份移民主人沒有跟進動物情況，「佢哋可能當係一個玩具，或者已經唔當佢係屋企人，所以直程問都無問呢樣嘢」。部份人至今未寄回狗牌，「我處理唔到狗牌，我唔可以出領養。加上疫情，一路一路囤積狗仔喺度，做唔到領養人」。

她說，單靠收容中心不是長久之法，畢竟年老貓狗來到新環境，很容易有情緒和適應問題，部份在短期內離世。她呼籲港人移民前，了解不同國家的檢疫政策，盡量帶動物一齊離開。若飼養了年老貓狗，可考慮待牠們百年歸老才移民，「講真句，佢哋而家都12、13歲囉，仲有幾多時間啫？點解唔等埋少少時間先選擇移民？」

寵物移民公司Pet Holidays提醒，部份老犬需要每日服食一次或兩次甲狀腺藥，可安排上機前先服藥，未必影響移民，即使相關國家或地區要求隔離檢疫，主人亦可向檢疫場所申請安排狗隻服藥，故藥物問題不一定令移民失敗，詳情應諮詢獸醫意見。

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