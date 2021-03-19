本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情仍未平復，昨日（19日）仍有13宗新增個案，當中包括10宗本地個案，4宗源頭不明。而早前爆疫的URSUS Fitness群組，昨日仍再多3宗個案，累計已有138人受感染。而今日仍有約不足10宗初步確診，包括至少1宗源頭不明。

昨日公佈的1宗源頭不明的初步確診個案與早前涉及URSUS Fitness群組的中環滙豐總行有關，患者是一名裝修師傅，3月11至15日曾到中環滙豐總行大廈8樓及11樓做裝修，之後轉到士丹頓街地舖繼續工作。他在滙豐總行裝修時，相關樓層沒有其他總行職員，他亦沒有到其他樓層。

該名患者本身沒有病徵，住銅鑼灣加路連山道加路連大樓，因滙豐總行到訪者要強制檢測，3月18日取樣本檢測後初步確診。有不足10人與患者一同工作，將須強制檢疫，潛伏期多與家人和同事去茶餐廳用膳。

另外昨日有6棟大廈和2個工作場所被納入強制檢測，包括出現有關連個案的西營盤第三街星鑽。此外，再多2間幼稚園因爆發多宗上呼吸道感染而要強制檢測，分別是深水埗浸信會幼稚園和九龍塘國際英文幼稚園。天水圍天富苑齊富閣及善富閣再度納入強制檢測，兩廈於3月6日曾與同屋苑另外兩棟，被指污水驗出有病毒而納入強制檢測，至今相隔兩星期再度強制，但該處自1月12日後再沒有出現個案。

3月19日強制檢測大廈

●藍田平田邨平仁樓

●屯門翠寧花園6座

●西營盤第三街星鑽

●鴨脷洲海怡半島3期美浚閣

●天水圍天富苑齊富閣

●天水圍天富苑善富閣

工作場所／學校

●沙田新城市中央廣場2座12樓艾奕康有限公司

●鰂魚涌港島東中心

●深水埗浸信會幼稚園

●九龍塘國際英文幼稚園

收緊抵港豁免檢疫者檢測安排 須於機場等待陰性結果才可離開

雖然近日新增個案數字有所回落，但政府今天起收緊機場抵港獲豁免隔離的人士檢測安排，有關人士在機場採樣檢測後，須獲陰性檢測結果後才可離開機場，較現時或可於機場以外的指定地點如酒店等候檢測結果有別。

香港入境澳門人士縮短至14日

另一方面，澳門政府宣佈，因應香港疫情變化，今午12時起，曾於14天內到香港的人士的醫學觀察（即隔離）時間由21日縮短至14日，但仍須接受為期7天的自我健康管理。該項修改亦適用於正接受醫學觀察或自我健康管理的人士，其自我健康管理期間最早可在入境後21天結束。曾去台灣或外國的各項措施則維持不變。

澳門政府指，自我健康管理期間人士的澳門健康碼會轉為黃色，因曾到過香港而接受自我健康管理的人士，仍須最早在自我健康管理結束前一天接受一次核酸檢測，結果為陰性後，健康碼才可以轉成綠色。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府周六起會在鴨脷洲海怡半島、鰂魚涌柏克大廈與濠豐大廈、藍田平田邨及天水圍天富苑增設流動檢測中心。而由於多棟大廈納入強制檢測，黃竹坑遊樂場、黃大仙廣場、荃灣沙咀道遊樂場、沙田大會堂廣場、大埔社區中心、元朗安興遊樂場、天水圍天瑞體育館及屯門建生社區會堂的流動採樣站均會延長服務日期至3月28日。另外，大角嘴櫸樹街的流動採樣站會改設於旺角上海街557號（朗豪坊對面），並於3月21日開放。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月28日）

●中環愛丁堡廣場（至3月21日）

●黃大仙廣場（至3月28日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月28日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月28日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月28日）

●元朗安興遊樂場（至3月28日）

●天水圍天瑞體育館（至3月28日）

●屯門建生社區會堂（至3月28日）

●沙田大會堂廣場（至3月28日）

●大埔社區中心籃球場（至3月28日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月28日）

供重開場所之強檢職員

●灣仔修頓遊樂場（至3月21日）

●鰂魚涌社區會堂停車場 （至3月21日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月28日）

●尖東加連威老道100號（至3月21日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月21日）

供該區須強檢居民或職員

●鴨脷洲海怡半島第3期美浚閣平台（3月20至21日）

●灣仔修頓遊樂場（至3月21日）

●西營盤李陞街遊樂場（3月21日）

●堅彌地城遊樂場（3月21日）

●西營盤社區綜合大樓（至3月21日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月21日）

●鰂魚涌柏克大廈與濠豐大廈行人通道（3月20日至22日）

●藍田平田邨平旺樓及平仁樓對出空地（3月21日）

●旺角上海街557號（至3月21日）

●尖東加連威老道100號（至3月21日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月21日）

●天水圍天富苑齊富閣對出空地（3月20日至21日）

供外籍家庭傭工

●中環遮打道行人專用區（3月14日及21日）

●銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（3月14日及21日）

●荔枝角公園入口（3月14日及21日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區酒店，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務，檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

增3流動採樣站為外傭檢測

勞工處公佈，將於3月14日及21日，連續兩個星期日為外傭提供免費檢測服務，毋須預約，地點設在外傭經常聚集的地方，包括中環遮打道行人專用區、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口及荔枝角公園入口，時間為上午10時至下午5時。

勞工處又呼籲職業介紹所和僱主鼓勵及協助外傭前往指定的流動採樣站，接受免費檢測。

北京3.15起禁深喉唾液陰性檢測者入境

北京市政府公佈自3月15日起，調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定，由香港直航入境北京的旅客，必須持有香港特區政府認可的本地醫療機構發出的7天內有效核酸檢測陰性結果證明，而證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，6歲以下兒童則以咽喉拭子作為主要採樣方式。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。港府呼籲市民留意，索取註明檢測採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的核酸檢測陰性證明，並配合航空公司的登機查驗工作。

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

本港疫情

●確診（截至3月19日16:45）

11,363宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

203宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多12人出院（10946、11026、11079、11081、11086、11093、11120、11142、11192、11195、11281、11328號個案）；

共10,837人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

280名確診者仍留醫；

10人危殆（1989、3496、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）；

10人嚴重（6386、7468、8221、9055、9135、10367、10585、10984、11040、11055號個案）；

其餘260人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X／2月6及9日／第10711號個案

●的士TR8063／2月11日／第10836號個案

●紅色小巴NB4143／2月16至18日／第10856號個案

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

兩岸疫情 （截至3月19日15:30）

兩岸疫情最新情況：大陸18日新增11宗確診，其中10宗為境外輸入病例（上海5宗，廣東3宗，天津1宗、湖南1宗），另有1宗為本土病例（陝西）；大陸累計確診90,083宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,004宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月19日08:15）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.21億，全球死亡人數超268萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,966萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過53.9萬。巴西確診人數超過1,170萬，死亡人數超過28.7萬。印度確診人數超過1,147萬，死亡人數突破15.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●美國總統拜登定下上任100天接種1億劑武漢肺炎疫苗的目標，可望早數星期完成。白宮宣佈美國現可借出有限數量的疫苗予鄰國加拿大和墨西哥，協助兩國抗疫。

拜登宣佈美國周五便達到接種1億劑疫苗的目標，即上任只58天便達標。白宮發言人普薩基(Jen Psaki)說，白宮正擬定計劃運送首批400萬劑疫苗到加拿大和墨西哥，其中250萬劑給墨西哥，150萬劑給加拿大。她表示疫苗是以借貸形式提供兩國，細節正在敲定。

●丹麥藥物管理局表示錄得10宗接種阿斯利康後出現血栓的報告，其中一人死亡。管理局說，暫時未知是否與疫苗有關。

●德國聯邦統計局說，德國去年輸入價值約60億歐元(約560億港元)的口罩，差不多全部來自中國。單是去年4、5月，德國便從中國進口價值35億歐元(約327億港元)的口罩，而去年8成進口的口罩，都是在4月至7月間輸入。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 29,662,431 (539,320)

巴⻄ 11,693,838 (287,499)

印度 11,474,605 (159,216)

俄羅斯 4,378,656 (92,266)

英國 4,294,299 (126,163)

法國 4,241,959 (91,833)

意⼤利 3,306,711 (103,855)

⻄班牙 3,212,332 (72,910)

⼟⽿其 2,950,603 (29,777)

德國 2,628,629 (74,271)

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