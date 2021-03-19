【更新】Anki已依照公立醫院的安排定期覆診及持續服用第三代標靶藥，大約$50000一個月。請善長繼續捐款支持，助她不致斷藥。

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中年的Anki，原從事時裝設計工作。於2020年中，Anki開始胸口痛，看了很多醫生都以為是肌肉酸痛。最近她因胸口太痛而做檢查，發現肺部有陰影，並確診第三期肺癌。她最近覆診時，醫生表示如想存活期延長的話，需自費服用沒有資助的第三代標靶藥，大約$50000一個月。

支持Anki

年屆中年的Anki，原是時裝設計師，負責設計時裝，之前更活躍於運動及扒龍舟，積極參與比賽。擁有健康生活。惟天有不測之風雲，於2020年中，Anki開始胸口感到疼痛，看了很多醫生都以為是肌肉酸痛。10月時她因胸口太痛而照X光及做檢查，發現肺部有陰影，並確診第三期肺癌。起初，她服用第二代標靶藥，但因抵受不住副作用而轉用第一代標靶藥。醫生表示如服用第一代的標靶費，存活期將不足一年，但轉用第三代標靶藥的話，存活期較長及副作用較少之餘，更可減少轉移至腦部的機會。她覺得無奈的是，如她服用第三代標靶藥，她不但不會得到關愛基金的資助，更需每月自費$50000，否則壽命會不久矣，更照顧不到殘疾家人，心情沉重。

由於經濟不景及疫情關係，Anki現時的收入大減，加上需照顧家中視障姊姊及腦癎弟弟，實在無法負擔第三代標靶藥費，故向「蘋果日報慈善基金」求助，望能服用第三代標靶藥，希望康復，繼續工作，照顧殘疾家人。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任正關注Anki的情況，懇請善長支持Anki。

「Anki」暖流之友編號：C4750

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