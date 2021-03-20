人大全面閹割香港選舉制度，違反《基本法》承諾港人「循序漸進」達至普選。全國政協委員張志剛為中共背書，指中共出手因民主派利用選舉「製造仇恨」，甚至進入體制「顛覆政權」，強指民主派若坐大，就會試圖影響內地，令北京「忍無可忍」，又聲稱普選仍然是最終目標，只是民主定義會隨時間改變。

批民主派「製造仇恨」令香港「不受控制」

張志剛今午出席兩會研討會時，否認人大的決定是民主倒退，反指近年香港事務「越來越受國際因素『操控』， 就出現一啲反華力量，再加上民主制度本身嘅脆弱同埋弱點，結合埋一齊，就造成香港過去幾年咁痛苦嘅經驗」。

張又批評民主派以反中反華議題作政治資本，在社會「製造仇恨」、搏取公眾關注，令香港越來越「不受控制」，強調一旦民主派的政治地盤力大，就會成立以民主派為基礎的政權，然後試圖影響內地，反問：「咁你認為中央仲有冇選擇嘅餘地？」他說，去年7月實施的《國安法》是穩定社會、重回正軌的第一步，修改本港選舉制度則是第二步，亦是「總體的爆發」，因香港問題由82年至今，中央已「由容忍、包容，到忍無可忍」。

諷特朗普竟當選 突顯民主選舉問題

張續指，本港選舉制度仍然以達至「普選」為最終目標，但強調民主定義會隨時間而有變，香港不能完全照搬外國民主定義。他以美國前總統特朗普竟能成功當選為例，認為這突顯民主選舉制度的問題。

出席同一研討會的港區人大代表兼體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國則指，由婦協、青聯等橫跨不同界別組成的1,500人選委會，選出立法會議員，可改善以往立法會候選人只着眼某個界別的福祉，或是單從民生議題出發，在新制度下他們需以香港整體利益出發，有助香港發展。他稱，他本人暫沒打算參選選委會，希望有年輕人接棒。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！