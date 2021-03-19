【本報訊】前年11月市民發起全港三罷「黎明行動」，有示威者於油麻地堵路，警方到場驅散，兩名18歲男生被拘控非法集結罪，其中一名男生身藏雷射筆，另被控管有攻擊性武器罪。裁判官鄭念慈昨裁決時指，兩被告衣着雖與示威者相同，但控方不能排除他們只是旁觀者，亦未能證明男生有用雷射筆傷人的意圖，最終裁定兩人罪脫。曾任辯方證人的被告女友人喜極而泣，有辯方團隊女律師不禁低頭拭淚。

兩被告盧作霖及蕭俊麒，當年同為18歲，被控於2019年11月11日在彌敦道及登打士街一帶和其他身份不詳的人士參與非法集結；蕭另被控於同日同地攜有一個能發出雷射光束的裝置。

藏雷射筆罪名亦不成立

鄭官指案發時彌敦道滿佈雜物，超過30人聚集在行車路，肯定當時有非法集結；警方其後推進驅散，人群四散，在20米外首次看見兩被告。鄭官續指，雖兩人外觀與示威者相同，但無任何實質證供支持他們曾參與集結，兩人有可能只是隨人群跑開的旁觀者；控方亦未能證明蕭姓被告有用雷射筆傷人的意圖。

蕭早前自辯稱與女友人晚膳後打算步行回家，惟友人肚痛需去公廁，他等候間聞到刺鼻煙味，遂跑離現場。雖然鄭官不信被告會拋下友人獨自離開，但辯方呈堂的冰室收據顯示他們曾在一起，二人WhatsApp對話亦沒談及非法集結，故不排除蕭正回家。負責截查的警員13129鍾耀進早前聆訊時供稱，兩被告初時跑走，其後突轉為「行」，並低頭用手機。辯方盤問時指兩被告是在警員喝止下主動停步，鍾不同意，但承認兩人被截查時聽從指示出示身份證。

案件編號：KCCC1929/20