【本報訊】立法會財委會昨日審議海洋公園涉款68億元的重生方案，三小時內極速通過撥款，連同去年撥款，政府已動用超過120億元救亡。建制派議員再顯「忠誠廢物」風範，新民黨容海恩提議在公園設立Outlet（特賣區），售賣「平價名牌衫」，海洋公園主席劉鳴煒表明拒絕複製商場到公園。

財會極速再撥68億救亡

重生方案撥款，包括一筆過16.64億元非經常資助公園未來一年營運，當中每年約三億元營運水上樂園和資本開支，及約11.2億元保育教育補助。兩筆政府貸款還款期又會押後到2028至29年度，今年7月起豁免利息，令政府合共少收約40億元，總涉款68億元。

方案建議山下園區外判作為免費開放，容海恩認為，園區需有特色吸引本地人，「我自己就覺得香港係需要有啲Outlet，可能係平價嘅名牌衫，呢方面係香港好少，亦冇乜邊度地方可以搞到」。劉鳴煒表明反對：「香港已經有好多商場，不打算複製另一個商場在山下園區。」他期望將山下建成「南加州」半露天商場式戶外露天購物、零售、飲食消閒地方，及融入保育教育元素。

新民黨葉劉淑儀則要求公園董事局審慎理財，「冇理由你一個賺得億幾嘅公園，去借六、七十億咁大筆錢，如果係你盤生意，阿劉主席，你都唔會啦吓話！」實政圓桌田北辰則憂慮水上樂園40億元投資「浸濕咗個頭」，最後入不敷支，又再回立法會申撥款。商經局局長邱騰華聲稱，人次和收益已按澳洲等地水上樂園作市場調查，估算已很保守。