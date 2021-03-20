近期懲教署以疫情為由，阻止區議員以公務理由探訪在囚人士，如今索性全面封殺。深水埗區議會主席楊彧於本月初以公務理由申請探訪一名在囚人士，但懲教署未有提供理由下，不批准楊的申請，建議楊以親友方式探訪。楊彧批評署方的做法不但剝削了在囚人士獲親友探訪的機會，更掩蓋了在囚人士可能正面對的不公問題。

楊彧透過社交網站公開懲教署前日（18日）的回信，署方僅在信中表示，考慮過楊提出的探訪理據後，未能批准楊的公務探訪申請，建議楊考慮以親友探訪方式，探訪有關在囚人士。

楊彧向《蘋果》表示，自去年6月最後一次成功以公務方式探訪以來，已數次申請公務探訪失敗，每一次他都有提出申請理據。他批評署方不提理由就拒絕申請，「你（懲教署）收緊咗都起碼有條線呀」，譬如深水埗區的在囚人士才能探訪。

現時在囚人士每月可獲親友探訪兩次，每次30分鐘。楊彧認為，若果他以親友方式探訪在囚人士，變相剝削了在囚人士獲親友探訪的機會，再者，若在囚人士有投訴，甚或是針對懲教署的不公平待遇，但因為未能獲區議員以公務探訪申訴，便等如使有問題被掩蓋。他要求署方盡快恢復議員公務探訪的權利外，應增加審批的透明度。

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