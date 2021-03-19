【本報訊】前年11月11日「黎明行動」當天，網上有號召堵路示威。17歲中六生被指於警方驅散期間，於康山花園附近跑走時推跌老婦及拒捕，被控普通襲擊及抗拒警務人員罪。雖然被告曾指遭警員棍打頭，並呈上醫療報告證明有血腫，惟裁判官劉綺雲認為其傷勢「極其量係自己（被制服）有郁動時所致」；另指被告撞跌老婦後停下一至兩秒卻沒道歉並逃走，認為並非無心碰撞，裁定兩罪罪成。辯方求情時透露被告父親於案件開審前中風，母撰寫信力證他「成熟了很多，仍能在兼顧學業與案件中，照顧家人」，庭上母親聞言抽泣，雙眼通紅。法庭最終下令還柙被告至4月7日判刑。

現已18歲的梁姓被告，為大學一年級生，他被控於前年11月11日在香港鰂魚涌英皇道康山花園八座附近，襲擊女子周月雲及抗拒執行職責的警員尹浩雲。

控方案情指，當日清晨6時警員到康山花園附近巡邏，被告及數名黑衣人看見警察後逃走，其間被告用雙手推跌周。劉官接納控方證人誠實可靠，周的口供亦與其醫療報告脗合。

官指撞婦人無道歉不合理

被告自辯時則指當天上學時看到有警察跑至，感驚慌而跑回家，落斜時因未及收慢，側身穿過一名女傭及周中間，意外撞跌周。但劉官指被告供詞不可靠亦不可信，若被告不小心撞倒周婦，理應在停下的一至兩秒間道歉，但被告沒有並繼續逃跑，認為被告無心碰撞之說不合常理。被告最終自己絆倒，並被警員制服，警員曾供稱被告掙扎並有大喊「手足救我，唔好離棄我」。

雖然被告自辯稱，被警察膝壓背制服時，感呼吸困難故「郁咗下」，曾向警員道歉，但無掙扎或大喊。辯方亦呈上醫療報告，圖證被告曾被警員踩頭及扑頭四下，致頭部有血腫。但劉官指被告在口供從無提及自己被打，警員證供亦稱當時不見被告受傷，故認為其傷勢「極其量係自己（被制服）有郁動時所致」。

辯方求情時引述被告母親的求情信，指被告在這段時間「已成熟了許多」，並透露去年案件開審前幾天，父親中風入院，現仍需長期卧床。辯方指被告經歷此事後，對周的遭遇亦身同感受，往後定必更謹慎。案發後被告向周親撰道歉信和主動提出賠償診金。劉官下令被告還柙候判，其間索取更生中心及勞教中心報告。

案件編號：ESCC716/20