移民潮下，港人像乘搭挪亞方舟，將各式各樣的寵物帶走。寵物移民公司Pet Holidays的顧問梁文韵（Fanny）指，有客人想帶孔雀移民去馬來西亞，有客人想帶山羊移民去台灣，手續都要逐一研究。她指，自去年7月英國公佈BNO 5+1政策後，航空公司調升寵物機票價格逾3倍，以一隻15公斤中型犬去英國為例，票價由數千元跳升至2萬元以上，「佢係貴過一張商務機票」。有客人為了帶秋田犬移民，索性乘坐私人飛機，單單寵物票價已約10萬元。

Fanny指，現時每月處理30、40宗寵物移民個案，電話查詢更是不計其數，「我哋淨係（去年）7月2日之後，我哋以每一日估計，超過百個查詢，我哋同事同個電話『黐住咗』」。有時她凌晨1點還在回覆客人查詢，熱烈程度前所未見，7成客人查詢帶寵物移民去英國，其次是加拿大和台灣，熱門航線的寵物機票難求，「現時4月前係基本上死咗條心，10倍價錢都攞唔到位」。有客人攜帶一隻秋田犬搭私人飛機移民，一人一狗機票索價20.8萬元。

她提醒，針對不同國家或地區，要預早安排寵物移民，例如貓狗移民台灣，在香港採血後要等180日，不是想走就走；而移居去英國則較便捷，毋須採血和隔離，但辦理相關手續仍需預留30至90日。此外，部份物種如巴西龜是不准帶入英國，以免造成入侵物種問題。

從事創作的Joyce計劃今年9月移居台灣讀書。她決心帶走家中兩隻英國短毛貓「糟糟」和「麼麼」，去年支付2.3萬元，委託一間寵物移民公司辦理「移民」手續，而貓咪的機票費用便宜得多，以中華航空為例約1,680元。

她說，貓咪移民過程非常曲折，航空公司因應運輸風險，限制只在12月至3月運載短鼻品種，為了讓貓咪趕及今年3月搭乘飛機。她委託一位台灣人飛來香港，隔離滿14日後，再帶貓咪搭飛機赴台，再轉交予Joyce在台灣讀書的男朋友照顧，自己則要等取得入台就學簽證，才能赴台與貓咪團聚。

Joyce說，雖然動物移民手續繁複，但很值得，「我覺得最關鍵係我需要啲貓，唔係佢哋需要我。呢個係我點解帶佢哋走」。她指，不少朋友計劃移民，但擔心家中的老狗不能承受長途機風險，主人只能盡力搜查資料、諮詢專業人士意見，「佢哋無得揀（移民），我係幫佢哋做緊決定，每一個步驟，對佢哋可能有影響」。

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