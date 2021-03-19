【本報訊】前年10月4日政府公佈蒙面法，元朗過百人上街抗議，演變成警民衝突。有便衣警被示威者搶警棍和扯頸，於是拔槍發射，射中一名14歲少年的左大腿，接着先後有兩枚汽油彈落在便衣警腳邊，其間便衣警佩槍跌地，差點被拾取；少年情況則一度嚴重。現年15歲的少年昨在粉嶺法院少年法庭承認暴動罪，辯方資深大律師駱應淦請判刑前先索取多份報告，主任裁判官蘇文隆最終只索取教導所報告，下月7日判刑，少年還柙候判。

少年於去年9月，即事發近一年後被起訴提堂，獲准保釋，須守宵禁令。昨早開庭前，少年在庭外與女友及十多名親友話別，各人不時與少年擊拳相擁，多人流淚，散庭後更泣不成聲。

少年同時被控有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，少年昨承認暴動罪，控方不繼續起訴傷人罪名，留在法庭檔案。控罪指少年於2019年10月4日在元朗大棠路近青山公路元朗段交界，和其他不知名人士非法及惡意傷害警員1877陳港橋，並參與暴動。

案發當天政府公佈蒙面法，10月5日午夜生效。案情指網民號召於元朗聚集抗議，約200名示威者晚上在控罪地點聚集。至8時半，警員到場發現情況開始混亂，有人持鐵通和雨傘叫囂。涉案便衣警及同僚乘坐警方私家車到場驅散，部份警員落車後，便衣警開車離開時被人包圍，被告亦在場。

包圍者促便衣出示委任證

包圍者不斷拍打車窗，要求便衣警出示委任證，有人突然扯開車門搶去他手上的警棍。便衣警下車，有人扯他的頸，感到有人欲搶槍，他即向着被告大腿位置開槍。片段顯示，其間陳遭圍毆，接着一枚汽油彈落在他腳邊爆開，陳的佩槍跌在地上，兩名蒙面男子上前企圖拾取，但陳衝前搶回，另一枚汽油彈稍後再落於他身旁。

便衣警事後送院，證實頭部有四厘米及兩厘米裂傷，手臂及背部有多處瘀傷，身上百分之二皮膚被燒傷。遭破壞車輛屬於政府外租車輛，泵把被扯甩，車窗及車門均被破壞，維修費用高達14.3萬多元。控方未有申請賠償。

警方於新聞片段找到便衣警開槍及被告受傷過程，被告中槍後曾一拐一拐步離現場。被告左邊大腿中槍，做手術從肌肉層取出三塊彈頭碎片。案情指被告於警誡下承認犯案。案件編號：FLCC700046/20