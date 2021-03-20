政府周五（19日）晚公佈最新疫苗接種數字，截至晚上8時，累計約304,100人已接種第一劑疫苗，當中213,300人接種中國科興疫苗，約90,800名接種德國BioNTech，經預約的接種率分別為超過80%及90%。她強調，當局會確保資訊公開及透明，又重申臨床事件評估專家委員會認為打針後的異常事件無直接關係。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦強調，接種疫苗不會減低自然死亡率；又強調如不接種第二針會前功盡廢。

就一名患有糖尿病、高血壓及高血脂症（「三高」）的66歲男子，本月16日曾接種BioNTech疫苗，至昨早（19日）突然暈倒，送院後身亡。陳肇始在商台節目中坦言，自當局公佈打針後的異常個案後，市民較之前「小心了」，部份人亦考慮應否打針。她又指，專家委員會會評估異常事件，認為最重要的是確定事故原因與疫苗有無因果關係。

對於港府會否將通關列為接種疫苗的誘因，陳稱如要與其他地區商討通關，可能要有較高的接種率，如果誘因有利於增加整個社會的疫苗接種率，港府會討論。至於與內地通關後是否可以豁免檢疫日數，她表示一直有與專家探討。

許樹昌促打第二針否則前功盡廢

出席同一節目的許樹昌亦表示，參考醫管局2019年的數據，在65歲以上人士當中，每日平均有14人死於心血管病，7人死於急性中風；又指如市民有「三高」，自然死亡風險不會因接種疫苗而減低，「要發生的始終會發生」。許又指，現時的兩款疫苗都要接種兩劑，因要靠第二劑疫苗刺激免疫系統、穩定保護功效，如只接種一劑就會前功盡廢。

而就港府下令餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。陳肇始在節目後指，知悉不少處所已「密鑼緊鼓」添購空氣清新機。

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