【本報訊】《窺淫罪》的另一爭議點是應否將由上而下「拍攝衣領」的行為納入規管範圍，保安局曾指有關犯罪情況不如偷拍裙底清晰，而且涉男女有別的情況，建議先捨難取易立法規管「偷拍裙底」，惹來關注團體強烈反彈。最終草案就推翻自己的建議，將透過外衣開口或間隙觀察或拍攝私密部位，列為同等罪行。

曾指兩性袒胸有別難界定

保安局在1月提交的最終立法建議中表示，新西蘭有涵蓋「拍攝裙底」和「拍攝衣領」的罪行的條文，但後者只局限於女性胸部；而法改會對《窺淫罪》立法的其中一個指導原則是性別中立，任何性別都應得到相同法律保障，但「社會普遍認為男性與女性露出胸部的情況有所分別」，關注程度亦有大差異，「必須明確界定罪行的範圍，以免無辜的人在不知情下犯法」，或導致法例被濫用、誣告。因此建議跟從律師會建議，暫不議「拍攝衣領」 。

社會對此建議強烈反對，在公眾諮詢中，86%意見認為「拍攝衣領」不應排除在新法例之外，因其嚴重性不比偷拍裙底低。結果草案一改原有立場，規管透過外衣開口或間隙觀察或拍攝私密部位。

保安局回覆時未有解釋轉軚理由，僅臚列幾個犯罪元素，包括被告確實拍攝了顯示事主私密部位的影像，或該人操作設備目的在於觀察或拍攝私密部位；涉案私密部位本來不會被見到；以及被告作出該行為是為了性目的或不誠實地獲益等。