香港派對場地協會聯同多個派對房間老闆召開記者會，強烈要求政府容許派對房間（Party Room）行業復業。協會會長林漢然指，業界願意禁止派對房內飲食、積極呼籲員工定期檢測和接種疫苗等換取復業，促請政府勿再以駝鳥政策迴避訴求，同時必須清晰安排專責部門跟進派對房間行業苦況及未來發展。

逾百個派對房間老闆組成聯盟申訴疫情挫生計。林漢然指出，全港估計有約500個派對房間場地，就業人數估計有5至6千人，但疫情下約兩至三成派對房結業、多達五至六成派對房轉手。據他了解，不少人寧願蝕讓，甚至零轉手費甩手；而轉讓出去後，聽聞又在短短一年時間再歷三四次轉手，顯示大家都對派對房久未復業始料不及。他續指，如果停業可以幫到疫情是完全不介意，但現實是跳舞群組出事也向業界「開刀」，批評政府對行業無溝通、無諮詢，「我哋都要睇新聞先知要停業」。

有苦主棄兩分店賠近30萬 另有人苦侯救急錢不果

林漢然透露，自己在2019年尾有5個場地，現時只餘下2個，一千多呎的房間每月開支要6萬元，當中租金已佔2萬。而他由上年第二季開始已經耗用積蓄，自己都要去送外賣幫補家計。他明言，如果疫情現況無止境落去，考慮今年第三季停業。

另一名苦主Ringo表示，本來在中環、銅鑼灣與荔枝角擁派對房，他數年前因喜歡玩樂與友人合資經營派對房間。在高峰期時，聖誕節假期的生意是全年的總和，但疫情下關閉多時已不能維持，三店月租每月要11、12萬元，最終放棄中環及銅鑼灣店，但轉手也找不到人頂手，他要提早終止合約賠錢予業主。中環店賠了3、4個月租金逾20萬元，銅鑼灣店亦因提早完合約罰了6萬元按金，4個全職員工已解僱，惟因學歷不高，部份人只能轉做倉庫、外賣。

Ringo現時仍要付每月3萬元租支撐荔枝角店，走投無路下早前申請貸款六位數，希望繼續捱下去，目前每月要還款$6,000。他坦言很難捱，現在靠教音樂班賺取月入1萬多元，「出去搵份工又好難搵，屋企都要開支供樓」，透露最差情況可能會考慮申請破產。

林漢然補充，之前政府有三次資助，每間派對房如申請齊資助可獲共10萬元救急錢，但有行家申請完卻遲遲攞不到錢，質疑「救急錢」不能救急。

「食肆都開得，點解我哋唔得？」

派對房間行業要求政府讓派對房有序復業，業界可以配合防疫措施，包括為客人量體溫，禁止體溫超過攝氏37.2度的客人入場；要求顧客全程戴口罩、緊從限聚令人數；不提供食物及禁止房間內聚餐；積極呼籲使用「安心出行」或人手登記；員工定期檢測及接種疫苗等。林漢然指，如果做足，「睇唔到復業風險比其他行業高」，反問如果行業願意禁飲食，「食肆都開得，點解我哋唔得？」。

曾寫信予特首司局長通通無回音 冀政府勿以駝鳥政策

他們又指，行業發展已有8年，政府卻一直沒有專責部門與派對房間老闆溝通，以致如今次疫情下亦無部門可解答行業問題。他們指，試過經區議員寫信給特首林鄭月娥、政務司司長張建宗、食衛局、商經局，以至個別部門，但全部都沒有回音，甚至被轉介去找警務處。團體促政府勿再駝鳥政策，並希望爭取疫情下的合理賠償，以行業內調查得出，希望每間派對房有10至15萬元補貼，盼政府聆聽意見。

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