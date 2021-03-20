每提起新任廣播處長李百全，前面都要加「零傳媒經驗」5字，「劊子手」亦可以加埋入佢個CV。表明自己「最着重黃藍」，但潛台詞係只藍不黃，經佢手有3集《香港故事》被斬，《議事論事》講修改選舉制度變「全面控制」出街當日斬，就連探討保育一集《鏗鏘集》，區議員何啟明（唔係勞福局副局長嗰個）就連名都唔落得。但有啲題材／人名舖天蓋地點出都得，例如「愛國醫人」、港大深圳醫院院長盧寵茂咁。

最新一集《鏗鏘說》，毋須「河蟹」毋須噤聲，就連《鏗鏘集》FB專頁都全面配合，帖文一嚟就問宗明義引述盧寵茂金句：「事實證明，中國防疫是成功的，你不用說甚麼自由等，只說制度，到底誰成功？在防疫上，你想去美國還是中國？現在中國人，大部份在內地的中國人很慶幸自己生於中國，我在深圳感受到這一點。」呢集叫做《信者得救》，一語雙關，so 直接，so decent。

「我喺深圳有自由」

顧名思義，《信者得救》，盧寵茂喺訪問中大讚內地疫情控制得好，全世界都唔夠中國咁好。而家喺深圳返緊工嘅佢話：「我可以好肯定話俾你聽，我喺深圳有自由。」仲話甚至比香港更加自由。

你話內地「抗疫清零」係靠全面監控又健康碼社會評級追蹤，令人無自由無私隱咩？盧教授話：「我係做研究，亦都係做醫生，我睇數據嘅啫，用數據說話，唔使講乜嘢。咩自由咩人權，講無用，事實證明，中國防疫係成功，唔使講咩自由。」仲反問大家：「你想去美國定去中國？而家大部份喺內地嘅中國人，係好慶幸自己生於中國。我喺深圳好感受到呢樣嘢，市民係好開心，好感恩，因為喺內地，喺深圳，疫情控制得好好，人先有自由。」成條bite句句金，零傳媒經驗嘅李百全應該唔使scan，直過啦。

幾時去武漢？「而家打仗呀！」

至於大家一直好關心嘅問題—— 盧寵茂幾時去武漢？佢喺節目一開始已經交代咗：「我哋所有人都願意去，亦都報咗名參軍，但最終考慮到好多唔同嘅因素，我哋醫院未派到去。」對於有聲音批評佢出爾反爾，盧有啲不屑：「而家打仗呀，武漢呀，唔係你隨便話去就去，你估你去旅遊咩？」又舉例話自己都好想捐肝救人，「最終唔係我捐，另一個人捐」，強調自己問心無愧。

雖然盧教授人在深圳，心在香港，仲同政府口徑一致，批評醫護抹黑疫苗接種計劃，搞到啲市民唔敢接種。已經打咗國藥嘅佢話：「好多朋友個個都好羨慕我，個個都好想打疫苗」，「我個人好唔同意，特別係一啲醫護人員，講一啲負面嘅嘢，喺呢個時候俾一啲負面嘅信息，對防疫係無好處。」節目主持人羅永聰追問，如果呼籲「睇定啲先打」又點？盧稱「防疫入面有好多嘢，都要特事特辦」。

國家機密？盧指金融風暴「國家幫咗我哋」？

成個節目，一個字，表忠…唔係，係愛國。一講到愛國，盧教授話更多：「我覺得愛國唔係政治，即係，好似孝順係咪政治？對父母好唔係政治？」仲話香港回歸24 年，好多次都係「國家幫咗我哋」，舉例係「金融風暴等好多地方」，同埋核酸檢測、北大嶼山臨時醫院，都係「國家送畀我哋」。

八方聽到呢度，有啲唔明。先講1998年亞洲金融風暴，香港係靠自己嘅外匯儲備擊退索羅斯，時任財政司司長曾蔭權、金管局總裁任志剛同財經事務局局長許仕仁當時動用英治時代存下嘅900億美元外匯儲備「打大鱷」。佢哋3個而家仲生勾勾喺度，可以解釋吓點樣樣「國家幫咗我哋」，係盧教授知新版教科書知但香港人唔知。

仲有就係，核酸檢測同北大嶼山臨時醫院都係「國家送畀我哋」，係咪華大基因金域檢驗凱普醫檢全部唔收錢？

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