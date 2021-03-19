【虐殺女童案】

【本報訊】5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐，兩童的親父及繼母被控謀殺等罪，案件昨續審。有老師形容男童原本活潑開朗，但後來變得沉默沒笑容，亦暴躁𤷪𤺧。此外，校內社工則指從沒表示男童的自理能力差，但同意男童曾說過以不吃飯懲罰自己頑皮，反思己過。

本案30歲首被告為女童Z及男童X的親父，同齡次被告則是兩童的繼母，他們否認謀殺Z。57歲第三被告是次被告的母親，她否認四項虐兒罪。案發2017年8月至2018年1月。

X的黃姓女教師稱，X最初「好活潑、好開朗，好多時都有笑容」，和同學相處融洽，會接納他人。惟2017年11月中在她發現X的傷勢，X及後變得沉默，「笑容冇咗」，遭同學碰到或推撞後會反罵他人，脾氣亦變得暴躁𤷪𤺧。

陳姓社工供稱，2017年11月13日曾見X，發現他的右小腿有三至五處被打痕迹。當時X表現平靜，「眼神有啲疲倦」，與陳聊天時對答正常，惟漸露疲態，陳於是讓X休息。

社工曾指傷勢不嚴重

控方問陳2017年11月中有否向繼母提及校方已制訂計劃，使X減少說謊和發脾氣，陳答沒有，亦否認曾向繼母表示X的自理能力差。及後陳與X見面聊天數次，其中一、兩次檢查X可有新傷勢，但只是「捋一捋手袖睇」。

陳接受辯方盤問下同意，X的繼妹Y曾向陳說親父並不常體罰X，對上一次已是數星期前。她亦確認，及後就X的傷勢向社署尋求建議，指X的傷勢不嚴重，因只看見X的大腿上有兩道瘀痕，故作出此評估。她說得悉X的親父管教上有困難，因此建議對方用獎勵計劃等較正面的管教方法；至於繼母方面，陳則稱有提及管教上可嘗試「唔好打唔好鬧」，惟並非只針對說謊及發脾氣。控方舉證完畢，審訊周一續。

案件編號：HCCC28/20