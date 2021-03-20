中央「完善」香港選舉制度，建制派就即刻仆落街擺街站支持。咁全國港澳研究會理事田飛龍話打晒開口牌，話中央唔要「忠誠的廢物」，點解唔可以支持？為咗響應田飛龍，大埔區議員林名溢都落街擺街站，呼籲市民支持中清算忠誠的廢物！

今朝香港梅州社團會，同埋香港深圳社團總會，喺大埔街市外擺街站，叫市民簽名撐人大決定。林名溢亦都喺同一地方擺街站，呼籲市民簽名支持中央清算「忠誠的廢物」，佢哋仲有口號：「廢物治港，社會動盪；兔死狗烹，經費慳返（番）」㖭。

有街坊簽完撐人大決定後再簽清算「廢物」

林名溢嘅街站由朝早10點擺到中午，都收集到幾十個支持者簽名，佢仲話簽名支持嘅市民係跨光譜，因為有街坊簽完撐人大決定後，亦都過嚟簽名支持中央清算「忠誠的廢物」，所以相信呢啲街坊係真愛國人士。

林名溢嘅街站當然唔會擺一次就完，佢亦都設有網上聯署，市民可以選擇點樣清算「忠誠的廢物」，選項包括處死、抄家、沒收其本人及家人外國護照等，都幾多元化。至於收集到嘅簽名點處理，林名溢仲諗緊。

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