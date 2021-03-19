保安局昨日（19日）正式為《窺淫罪》條例草案刊憲，草案與諮詢文件最初建議有不少重要出入，包括新增有關「威脅發佈」罪行，列明任何人如發佈私密影像，或威脅會發佈意圖令事主受到侮辱、驚嚇或困擾，即屬違法，最高判囚5年。但條草案有關免責辯護條款卻寫得籠統含糊，未有具體指出甚麼目的或情況可視為免責辯護，亦未提及「公眾利益」，令傳媒有誤墮法網風險。

本月24日交立會首讀和二讀

政府就窺淫罪立法，但早前修例建議未有將威脅發佈私密影像納入規管，被婦女團體炮轟，政府昨在憲報刊登《2021年刑事罪行（修訂）條例草案》，就窺淫及未經同意下拍攝私密部位等訂立特定罪行，新訂罪行的最高刑罰為監禁5年，本月24日將向立法會提交條例草案進行首讀和二讀。

草案規定，沒得到事主同意下，觀察或拍攝某人的私密部位，或觀察或拍攝某人所身處而按理會裸露私密部位或進行私密行為的地方，即屬犯罪。發佈或威脅發佈以上途徑所獲得的影像，亦會觸犯法例。一經定罪，無論是以性抑或不誠實地獲益作為目的，均可被判監5年。

至於諮詢期曾引起爭議的應否列由上而下「拍攝衣領」的行為納入規管，最後亦納入草案中。保安局曾指，有關犯罪情況不如偷拍裙底清晰，且涉男女有別的情況。但最終草案卻將透過外衣開口或間隙觀察或拍攝私密部位，也列為同等罪行。

新增「威脅發佈」元素 罪成最高囚5年

惟最新草案亦加入諮詢文件未有建議的「威脅發佈」私密影像元素，列明任何人如發佈私密影像，或威脅會發佈意圖令事主受到侮辱、驚嚇或困擾，即屬干犯未經同意下發佈私密影像罪，最高判囚5年。草案列明，如該人罔顧其威脅是否會、或相當可能會致使對方受到侮辱、驚嚇或困擾，亦屬違法。

政府亦建議在法例中加入免責辯護條文，讓被控干犯擬議罪行者（因性目的而犯案者除外）有合法權限或合理辯解；但條例卻未如諮詢期間建議，參巧其他司私法管轄區法例，清晰界定可作合理辯解的目的和情況，亦未提及有關「公眾利益」，令傳媒或隨時誤墮法網，空間進一步收窄。

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